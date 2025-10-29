Favola Musetti, notizia da sballo a Parigi: fa festa tutta Italia

L’ultim’ora che riguarda Lorenzo Musetti fa impazzire di gioia i tifosi italiani: a Parigi il 23enne può davvero fare festa.

I quarti di finale agli US Open, la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e la semifinale a Vienna. Lorenzo Musetti ha ormai ritrovato la piena forma e lo ha chiaramente dimostrato negli ultimi due mesi, cogliendo risultati importanti pur non riuscendo ancora a centrare quella vittoria in un torneo ATP che gli manca da tre anni. Nel ranking ATP il tennista di Carrara è ottavo, davanti a Ruud e Auger-Aliassime e a poca distanza da chi lo precede, vale a dire De Minaur e Shelton. Ma la classifica che stanno guardando di più i fan di Musetti è un’altra: si tratta ovviamente della Race, ovvero la graduatoria che tiene conto solo dei punti dell’anno in corso.

Anche in questa speciale classifica il 23enne è all’ottavo posto con 3.685 punti e anche in questo caso lo precedono De Minaur e Shelton: l’americano ha 95 punti più dell’italiano, mentre l’australiano lo supera di 60 punti. Musetti deve cercare di rimanere nella top 8 della Race prima dell’inizio delle ATP Finals di Torino: se dovesse riuscire in questa impresa l’Italia avrebbe per la prima volta nella storia due tennisti – lui e Sinner – nel torneo professionistico più importante dopo le quattro prove del Grande Slam.

Le possibilità che Musetti ce la faccia sembrano piuttosto elevate. Lorenzo ha infatti 480 punti di vantaggio sul canadese Auger-Aliassime, attualmente nono, e 860 sul norvegese Casper Ruud che occupa invece la decima posizione. Tutto si deciderà al Masters 1000 di Parigi, ovvero l’ultimo grande torneo prima dell’appuntamento di Torino.

Favola Musetti, ormai ci siamo: ATP Finals sempre più vicine

Musetti è una delle prime otto teste di serie in tabellone e pertanto esordirà dal secondo turno contro il vincitore della sfida tra Lorenzo Sonego e Sebastian Korda. Anche se dovesse malauguratamente uscire sconfitto al debutto a Parigi il 23enne potrebbe comunque ottenere il pass per le ATP Finals se Auger-Aliassime non dovesse arrivare in semifinale e nessuno tra Ruud, Medvedev e Davidovich Fokina vincesse il torneo.

In caso di ko agli ottavi Musetti avrebbe invece bisogno di un’uscita del canadese prima della semifinale e una non vittoria del Masters 1000 da parte di Ruud. Se invece il tennista di Carrara si spingerà fino ai quarti avrà bisogno solo che Auger-Aliassime non arrivi in finale e che Ruud non vinca il torneo.

In caso di semifinale al Masters 1000 di Parigi, Musetti sarebbe ufficialmente a Torino se Auger-Aliassime non vincerà il titolo, oppure se Shelton verrà eliminato prima degli ottavi o se De Minaur andrà fuori prima dei quarti. Infine, se ‘Muso’ arriverà a giocarsi il Masters 1000 parigino in finale non dovrà preoccuparsi più di nulla: in quel caso, infatti, la qualificazione alle ATP Finals sarebbe certa a prescindere dai risultati dei suoi avversari.