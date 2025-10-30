Marco Pantani, il ricordo lascia tutti in lacrime: accadrà questa sera

Marco Pantani continua a far battere il cuore degli appassionati, perché certi campioni non se ne vanno mai davvero.

Ci sono nomi che non appartengono solo alla storia di uno sport, ma al sentimento collettivo di un Paese intero. Marco Pantani è uno di quei nomi che evocano immediatamente emozioni, immagini e suoni: la fatica della montagna, la maglia gialla, la testa bassa sul manubrio, il respiro corto e il pubblico che impazzisce ai bordi della strada.

Perché Pantani, il pirata, non era solo un ciclista, era un artista della salita, un funambolo delle pendenze, un ragazzo capace di rendere epico ogni tornante. Marco Pantani era il simbolo del sacrificio legato allo sport, al ciclismo.

Marco Pantani, il ricordo che commuove tutti

Chi l’ha visto correre lo sa: quando scattava, sembrava che la bici diventasse parte di lui, un’estensione naturale del suo corpo. Non c’era calcolo, non c’era tattica fredda, ma un istinto puro, viscerale. Pantani correva con il cuore, e forse è proprio per questo che la gente l’ha amato così tanto. In lui c’era tutto: la fragilità dell’uomo e la grandezza del campione, la solitudine del lottatore e l’entusiasmo di chi, almeno per qualche minuto, faceva sognare un Paese intero.

Però Marco non era solo il “Pirata” che attaccava in salita. Era un ragazzo di Cesenatico, uno che veniva dal mare ma che aveva scelto di vivere tra le montagne, dove il respiro si fa corto e le gambe bruciano. Nella sua storia c’è il coraggio di chi non si arrende mai e la malinconia di chi porta dentro una sensibilità fuori dal comune. Perché, senza ombra di dubbio, Pantani era diverso. Diverso dagli altri corridori, ma anche diverso da ciò che il mondo dello sport voleva da lui. E questa diversità, alla fine, è diventata il tratto più vero del suo mito.

Sono passati anni, ma il suo nome continua a risuonare con la stessa forza. Ogni volta che si parla di ciclismo, ogni volta che un giovane atleta sogna di scalare le vette del Giro o del Tour, il pensiero torna inevitabilmente a lui. E non si tratta solo di nostalgia, ma di riconoscenza. Perché Pantani ha lasciato qualcosa che va oltre le vittorie: ha lasciato emozione pura.

Ed è proprio per mantenere viva quella fiamma che la rassegna “Iria Incontra” torna a Voghera con un appuntamento speciale. Sul palco ci sarà Davide De Zan, volto storico della televisione sportiva e voce racconterà tante delle sue imprese. Presenterà “Pantani per sempre”, un incontro dedicato al mito del grande ciclista romagnolo, una serata che si preannuncia carica di ricordi e passione.

Sarà un viaggio dentro la vita e le imprese di un campione irripetibile, un racconto fatto di montagne e di sogni, di vittorie e di ferite, ma soprattutto di umanità. Attraverso le parole di De Zan, il pubblico potrà rivivere quelle tappe leggendarie che hanno fatto innamorare milioni di italiani. Perché, in fondo, Marco Pantani non è mai davvero sceso dalla sua bici: continua a pedalare, nel cuore di chi lo ha amato e continua a ricordarlo ogni volta che la strada comincia a salire.