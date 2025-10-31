Annuncio Djokovic, è orribile: “Non lo vedremo più”

L’ultimo annuncio su Djokovic ha letteralmente spiazzato i tantissimi fan dell’ex numero 1 al mondo: nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

Novak Djokovic non è tra i protagonisti del Masters 1000 di Parigi. Dopo la semifinale agli US Open, persa contro Alcaraz, il campionissimo serbo è stato sorprendentemente battuto da Vacherot a Shanghai, sempre in semifinale. Nole ha quindi deciso di saltare il torneo nella capitale francese: una decisione senza dubbio molto sofferta, dato che il fenomeno di Belgrado è ancora oggi il tennista con più vittorie in questo Masters 1000 (sette in tutto).

Il 38enne spera di prendere parte a questo evento il prossimo anno, a dimostrazione di come le voci su un suo possibile ritiro nel 2026 non lo tocchino minimamente. D’altronde i risultati sono ancora in suo favore: gli unici tennisti che Djokovic non riesce più a battere, come ha ammesso lui stesso nella conferenza stampa dopo il ko nella semifinale degli US Open, sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Con tutti gli altri Nole riesce ancora a giocarsela pienamente e lo dimostra il fatto che in tutti gli Slam di questo 2025 è riuscito a raggiungere la semifinale. Fatta eccezione per gli Australian Open, dove si è ritirato dopo il primo set perso contro Alexander Zverev per un problema fisico, Djokovic è stato battuto due volte da Sinner (Roland Garros e Wimbledon) e poi a New York da Alcaraz.

Djokovic, la sentenza è orribile: fan senza parole

Eppure, nonostante l’ex numero 1 al mondo dimostri di essere ancora in ottima forma nonostante l’età, a Parigi i tifosi hanno paura di non vedere più Novak Djokovic sui propri campi. E’ proprio la domanda che un giornalista ha rivolto al direttore del Rolex Paris Masters, Cedric Pioline, in merito all’assenza di Nole e al timore che non si presenti più a Parigi. “Teme che gli appassionati di tennis di Parigi non rivedranno mai più il tennista serbo nella loro città?“, ha chiesto il reporter.

“Che domanda orribile! Che domanda orribile! Spero che rivedremo Djokovic, che i tifosi lo rivedranno – la risposta di Pioline – È un grandissimo campione, è il detentore del record di titoli al Rolex Paris Masters. Spero che avremo l’opportunità di rivederlo”. Per ora i tifosi sperano che Nole decida di scendere in campo alle ATP Finals.

Secondo l’ex numero 11 del mondo, Sam Querrey, alla fine il campionissimo serbo sarà a Torino: “Sa di avere più chance di battere Sinner e Alcaraz al meglio dei tre set, ecco perché farà un tentativo”.