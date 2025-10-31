Serie A, sfida da brividi a San Siro: Il Milan affronta la Roma capolista

I rossoneri vogliono tornare al successo dopo due pareggi consecutivi, gli uomini di Gasperini cercano la quinta vittoria di fila in trasferta per mantenere il primato

Il decimo turno di Serie A propone come piatto forte il big match Milan-Roma, in programma domenica alle 20.45 al Meazza.

Roma: la capolista non vuole fermarsi

La Roma guida la classifica con 21 punti insieme al Napoli e arriva da due vittorie consecutive, l’ultima contro il Parma (2-1) con i gol di Hermoso e Dovbyk. I giallorossi vantano un cammino perfetto in trasferta, con 4 successi su 4 partite, e la miglior difesa del campionato, con appena 4 gol subiti.

Come sottolinea Planetwin365.news, i precedenti non sorridono ai giallorossi: hanno vinto solo 2 degli ultimi 10 match giocati a San Siro contro il Milan. L’ultima vittoria in trasferta in campionato risale all’ottobre 2017, mentre in Europa League i capitolini hanno battuto i rossoneri 1-0 nei quarti della stagione 2023-2024.

Milan: test importante per rilanciarsi

Il Milan arriva al big match con 18 punti, che valgono il quarto posto in coabitazione con l’Inter di Chivu, a tre lunghezze da Napoli e Roma. Tre pareggi nelle ultime quattro partite hanno rallentato il cammino dei rossoneri, la cui unica sconfitta resta quella d’esordio contro la Cremonese.

Nell’ultima giornata, il Diavolo ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta, passando in vantaggio con Ricci e subendo il pari di Lookman. Curioso il dato che sei volte su nove il Milan è andato al riposo in parità, mentre cinque delle ultime sei sfide tra le due squadre al Meazza hanno visto entrambe segnare, confermando il potenziale equilibrio della sfida.

