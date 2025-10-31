Non si spegne il caos mediatico su Lamine Yamal, il calciatore del Barcellona fa discutere soprattutto per la sua vita mondana e le sue relazioni amorose e non per il campo.

Lamine Yamal, non è solo uno dei calciatori più forti del mondo ma anche uno dei fenomeni mediatici più impattanti al momento. Ecco quindi che la sua vita privata fa discutere molto di più di quella di un normale ragazzo di 18 anni. L’ultimo weekend ha visto i Blaugrana uscire sconfitti dal Clasico contro il Real Madrid. Yamal ha giocato tutta la gara senza però incidere sul risultato finale. Nelle ore seguenti secondo quanto circolato in Spagna l’attaccante sarebbe volato a Milano per fare festa e avrebbe passato la notte con una nota influencer italiana mentre la compagna era in Argentina. Fonti vicine al Barcellona smentiscono però l’accaduto.

Barcellona, Lamine Yamal nuovamente nei guai

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Jordi Martin, Lamine Yamal avrebbe trascorso la notte successiva al Clasico con l’influencer italiana Anna Gegnoso mentre la sua fidanzata, Nicki Nicole sarebbe rientrata in patria. L’attaccante dopo la sconfitta 2-1 contro il Real Madrid sarebbe volato in Italia, a Milano con un jet privato, raggiungendo poi l’Armani Hotel.

Lì ad attenderlo una festa con amici, lusso e molte donne tra cui la nota influencer. Comportamenti che ricordano quelli di Neymar e che sarebbero stati sconsigliati a Yamal. L’attaccante Blaugrana è al centro di una grande pressione mediatica, visto la giovane età e l’importanza che ha all’interno del Barcellona e della Spagna. Ogni suo movimento e gesto viene quindi spesso ingigantito dalla stampa spagnola e non.

La vicenda

Secondo quanto riportato da Jordi Martin, Lamine Yamal e Anna Gegnoso si sarebbero conosciuti a dicembre 2024 quando furono visti insieme al centro commerciale La Roca Village, da allora sono iniziate a circolare voci su di loro due. Uno scandalo che si è guadagnato spazio dopo che i follower hanno notato una storia dell’influencer da una camera dell’Hotel Armani.

Nella storia era presente una canzone del cantante Carlos Santana che riportava queste parole: “Non ti azzardare a considerarmi tua amica, sciocco, perché hai un padrone e io sono pazza”. Voci che alimentano ancora di più il caos attorno alla stella del Barcellona che dopo un prestazione non brillante nell’ultimo Clasico aveva fatto discutere anche per la lite in campo con Courtois. Una vicenda l’ultima extra campo che ha fatto discutere molto in Spagna ma per la quale arrivano smentite da fonti vicine al Barcellona.