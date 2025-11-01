Bomba Sinner, clamoroso a Parigi: c’entra Djokovic

Jannik Sinner è stato protagonista di qualcosa di epocale a Parigi: Djokovic non può fare altro che accettarlo, i tifosi sono in delirio.

In questi giorni i riflettori del Masters 1000 che si sta disputando a Parigi sono stati puntati principalmente su Jannik Sinner. Non poteva essere altrimenti, dato che il grande rivale dell’altoatesino, Carlos Alcaraz, è stato clamorosamente eliminato al primo turno da Cameron Norrie. In più nel torneo parigino c’è un’assenza tutt’altro che banale: sui campi del Rolex Paris Masters manca un campionissimo come Novak Djokovic, che ha scelto di rinunciare all’appuntamento nella capitale francese per curare alcuni problemi fisici.

Il 2025 è stato un anno tutto sommato positivo per Nole: nonostante i 38 anni di età il fenomeno di Belgrado ha raggiunto la semifinale in tutti e 4 i tornei del Grande Slam e ha dimostrato di potersela ancora giocare con quasi tutti i suoi avversari. Gli unici con cui non riesce proprio più a competere, per sua stessa ammissione, sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Proprio durante il Masters 1000 di Parigi è accaduta una cosa che ha certificato una volta di più l’enorme ascesa di Sinner, sempre più paragonato a Djokovic. Con la vittoria ottenuta nell’ottavo di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, infatti, Jannik ha raggiunto i quarti di finale in tutti i Masters 1000.

Bomba Sinner, l’ha fatto davvero: Djokovic deve accettarlo

Un risultato a dir poco straordinario: dopo Novak Djokovic è proprio Jannik Sinner l’unico tennista a essere riuscito a conquistare i quarti in tutti gli eventi di categoria 1000 e la finale in tutti i tornei del Grande Slam. Ovviamente per arrivare ai successi ottenuti da Nole il campione altoatesino ha ancora molta strada da fare.

Djokovic ha infatti vinto 24 tornei del Grande Slam (10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 4 US Open), 40 Masters 1000, 7 ATP Finals, una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, 15 ATP 500, una Laver Cup e molto altro ancora. In tutto Nole ha conquistato 100 titoli: la ciliegina sulla torta è arrivata quest’anno, con il trionfo nel torneo ATP 250 di Ginevra che gli è valso proprio il centesimo trofeo.

Sinner è ancora fermo a 22 vittorie, tra cui i 4 successi negli Slam (manca ancora il Roland Garros) e la vittoria alle scorse ATP Finals. Jannik ha però 24 anni e ancora una lunga carriera davanti: in molti sono convinti che il 24enne di San Candido arricchirà molto il suo palmares.