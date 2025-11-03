Oltre il danno la beffa. Paulo Dybala sbaglia il calcio di rigore che costa alla Roma il ko e si fa male nello stesso momento. Un infortunio che ricorda quello di Kevin De Bruyne contro l’Inter.

Non è stata un bella serata quella di domenica in casa Roma. I giallorossi sono infatti usciti sconfitti 1-0 a San Siro nel match contro il Milan. La notizia peggiore è però, come confermato da Gasperini nel post-gara, l’infortunio di Dybala. L’attaccante argentino tornerà sicuramente dopo la sosta, ha detto il tecnico giallorosso. Una notizia che non ci volva in casa Roma nel momento migliore dell’attaccante che stava trovando finalmente continuità. Un infortunio che ricorda quello di De Bruyne contro l’Inter ma anche uno avuto in passato dallo stesso Dybala che andò ko segnando un rigore contro il Lecce nel 2022.

Roma, Dybala ko: la notizia peggiore

Dybala nuovamente ko. E’ questa la notizia peggiore della serata Milanese della Roma. I giallorossi sono usciti sconfitti 1-0 da San Siro e hanno mancato il sorpasso sul Napoli venendo agganciati dal Milan e dall’Inter. La nota più amara è però il nuovo infortunio di Paulo Dybala. Un infortunio arrivato nel finale e che è la classica beffa. Il calciatore si è infortunato sbagliando il rigore del possibile 1-1. Una dinamica simile a quella che ha visto protagonista De Bruyne contro l’Inter, con il Belga che in quel caso ha però segnato.

Dybala aveva subito un ko simile il 9/10/2022, segnando il rigore nel 2-1 contro il Lecce. Quella volta l’infortunio era stato alla coscia e l’argentino restò fuori per 9 gare e 34 giorni. Adesso i giallorossi affronteranno giovedì i Rangers a Glasgow e poi l’Udinese in casa. Gare che sicuramente la Joya salterà, Gasperini ha infatti dichiarato che tornerà certamente dopo la sosta. Gli esami determineranno quanto sarà però lungo il ko.

Le parole di Gasperini

Gasperini ha parlato così del ko di Dybala: “Si è infortunato calciando il rigore e questa è una cosa veramente grave. Stava giocando con grande qualità e grande condizione. Lo dobbiamo recuperare velocemente perché a noi alza di molto il livello in attacco“. Un allarme importante, quello lanciato dal tecnico giallorosso nel post-gara. Dybala stava infatti entrando in condizione ed era alla quarta gara consecutiva da titolare in campionato, Inter, Sassuolo, Parma e Milan con minutaggio sempre importante. 74 contro i nerazzurri e 66 con i neroverdi. Con il Parma era poi rimasto in campo tutto il match. Con il Milan il ko è arrivato al 84′.