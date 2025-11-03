Juventus-Sporting Lisbona: primo vero esame europeo per Spalletti

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato, i bianconeri vogliono sbloccarsi anche in Europa, ma i lusitani sono un avversario ostico.

La Juventus di Luciano Spalletti affronta domani alle ore 21 lo Sporting Lisbona nella quarta giornata della Champions League 2025-26. Una sfida importante non solo per la classifica – attualmente i bianconeri occupano la 25esima posizione del girone – ma anche per dare continuità dopo la vittoria in campionato con la Cremonese.

BIANCONERI PER RISALIRE LA CHINA ANCHE IN EUROPA

La campagna europea sotto la guida di Ivan Tudor è stata deludente: prima i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, poi la sconfitta al Bernabéu contro il Real Madrid. Per centrare la prima vittoria stagione in Europa, la Vecchia Signora si aggrappa ai precedenti che, come riportano le statistiche di Planetwin365.news, sorridono ai bianconeri: due vittorie e due pareggi nei confronti diretti con lo Sporting, con entrambi i successi arrivati a Torino. Tuttavia, la Juve non può ignorare il suo recente rendimento negativo in campo internazionale: appena due vittorie nelle ultime undici partite europee.

SPORTING LISBONA LANCIATISSIMO

Dall’altra parte, lo Sporting arriva con morale alto. I portoghesi hanno conquistato sei punti nel girone grazie alle vittorie casalinghe contro Kairat Almaty e Marsiglia, perdendo solo contro il Napoli (2-1 al San Paolo lo scorso 1° ottobre). In campionato stanno volando, con 25 punti in dieci giornate (8 vittorie, un pareggio e una sconfitta) a meno tre dal Porto capolista e un attacco che segna con grande continuità: l’ultima gara senza gol risale addirittura alla Supercoppa portoghese di fine luglio.

Per maggiori informazioni sulla Champions League puoi visitare il sito di Planetwin365.news.