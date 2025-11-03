Schumacher, è finita: non c’è più nulla da fare, la notizia è confermata

Ora non c’è davvero più nulla da fare per Michael Schumacher: l’annuncio è appena arrivato, i tifosi sono distrutti.

I tantissimi fan di Michael Schumacher sono sempre in attesa di qualche notizia positiva sulle condizioni di salute della leggenda della Formula 1. Da più di dieci anni il Kaiser prosegue la riabilitazione nella sua villa di Maiorca, monitorato costantemente dai medici che lo hanno in cura e assistito amorevolmente da sua moglie Corinna, oltre che dai figli Mick e Gina-Maria.

I tifosi sognano un giorno di rivederlo in pubblico, magari nel paddock di qualche Gran Premio: uno scenario che oggi sembra davvero improbabile, dato che il gravissimo incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 ha completamente stravolto la vita del 7 volte campione del mondo. Qualche mese fa la firma sul casco di un’altra grande leggenda della F1 come Jackie Stewart – poi venduto all’asta per beneficenza – aveva riacceso un po’ di speranza, ma dopo quell’episodio non si è più saputo nulla sullo stato di salute di Schumi.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che di certo non farà piacere ai sostenitori dell’ex pilota della Ferrari e vincitore di 5 Mondiali consecutivi con il Cavallino rampante. Uno dei record di Michael Schumacher è stato infatti eguagliato proprio nell’ultimo GP che si è corso in Messico e che ha visto la vittoria di Lando Norris davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen.

Schumacher, ora è davvero finita: l’annuncio gela i fan

Un successo che ha permesso al pilota della McLaren di scavalcare il suo compagno di squadra Oscar Piastri in testa alla classifica iridata. Ora Norris ha un punto di vantaggio sull’australiano e 36 su Max Verstappen: dato che mancano ancora 4 GP e 2 Gare Sprint al termine della stagione può ancora succedere di tutto.

La vittoria in Messico sembra però poter dare grande slancio a Norris, anche perché con questo trionfo è riuscito a raggiungere Michael Schumacher in cima a una speciale classifica. Il pilota di Bristol, che compirà 26 anni il prossimo 13 novembre, ha infatti vinto i suoi primi 10 Gran Premi su piste differenti, proprio come era riuscito a fare Schumacher.

Le vittorie di Norris sono infatti arrivate sulle piste di Miami, Olanda, Singapore, Abu Dhabi, Australia, Monaco, Austria, Silverstone, Ungheria e Messico. Schumacher, tra il 1992 e il 1994, ha invece tagliato il traguardo per primo sui tracciati di Belgio, Portogallo, Brasile, Giappone, San Marino, Monaco, Canada, Francia, Ungheria e GP d’Europa.