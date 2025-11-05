Al via la seconda edizione dell’Italian Poker Challenge 2025 al Casinò di Campione d’Italia

Campione d’Italia, 5 novembre 2025 – Dopo il successo della prima edizione estiva, torna sulle rive del Lago di Lugano il grande poker live con la seconda edizione dell’Italian Poker Challenge 2025, il prestigioso festival targato PokerStars LIVE ospitato al Casinò Municipale di Campione d’Italia dal 4 al 10 novembre 2025.

Italian Poker Challenge 2025: programma completo e montepremi garantito da 1 milione di euro

Il festival di poker live propone 11 eventi principali, oltre a freeroll e tornei di qualificazione, per un montepremi complessivo garantito di €1.000.000.

L’evento più atteso è il Main Event da €770 di buy-in con un montepremi garantito di €700.000, distribuito su sei flight di qualificazione (Day 1A-1F) seguiti da Day 2, Day 3 e Final Day.

Gli eventi principali dell’Italian Poker Challenge Campione 2025

€440 Mystery Bounty – €100.000 GTD (4–6 novembre)

€770 Main Event – €700.000 GTD (5–10 novembre)

€1.650 High Roller – €100.000 GTD (8–9 novembre)

€300 Assopoker Cup – €100.000 GTD (8–10 novembre), evento speciale per i 20 anni di Assopoker , la più grande community italiana di poker

ICOOP Grand Final Live – €10.000 di montepremi aggiuntivo (8 novembre)

Novità 2025: Assopoker Cup e ICOOP Grand Final Live

Due eventi inediti arricchiscono il programma di quest’anno:

Assopoker Cup 2025 , dedicata alla community storica del poker italiano;

ICOOP Grand Final Live, che vedrà sfidarsi i vincitori dei principali eventi domenicali dell’ICOOP e i migliori classificati del ranking.

Campione d’Italia diventa la capitale del poker live in Italia

Dopo il brillante debutto di luglio, il Casinò di Campione d’Italia conferma il suo ruolo di nuova roccaforte per il poker live in Italia, grazie alla partnership tra la casa da gioco e Flutter Entertainment, gruppo proprietario dell’European Poker Tour.

“Siamo orgogliosi di vedere crescere la collaborazione con il Casinò di Campione”, dichiara Enrico Rusi, Managing Director di PokerStars Italia.

“La prima edizione dell’Italian Poker Challenge è stata un successo straordinario, e questa nuova tappa consolida il nostro impegno nel riportare eventi di poker live di altissimo livello in Italia.”

Streaming live su PokerStarsNews.it

Le fasi finali del Main Event e l’ICOOP Grand Final saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di PokerStarsNews.it, per portare le emozioni del torneo anche agli spettatori da casa.

Già in corso il Mystery Bounty da €440, con 82 iscritti e Karo Nuri in testa al chipcount (224.700). Tra i protagonisti figurano nomi noti come Claudio “Swissy” Rinaldi, Lorenzo Arduini, Gabriele Lepore e Andrea Rocci.

Accreditamento media

I giornalisti accreditati devono presentarsi all’ingresso principale del casinò con un documento valido, registrarsi e ritirare il pass stampa al terzo piano.

Il nome ufficiale dell’evento da utilizzare in ogni articolo o contenuto multimediale è Italian Poker Challenge, o in forma abbreviata IPC Campione.

Per le foto ufficiali, è obbligatorio citare PokerStars e il fotografo come fonte.

Per richiedere l’accredito ai prossimi eventi: 📧 press@pokerstarsint.com

Prossimi eventi live PokerStars 2025

3–14 dicembre 2025: EPT Praga

15–21 dicembre 2025: PokerStars Open Cannes

Segui l’Italian Poker Challenge 2025 in tempo reale

Rimani aggiornato su risultati, foto e classifiche live tramite la LETSPOKER App e i canali ufficiali:

