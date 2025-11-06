Il tornado Di Giacomo arriva a Campione! Oggi il Final Day del Mystery Bounty e due Day 1 per il Main Event IPC

C’è un vero e proprio tornado del poker che attraversa l’Europa da oltre un mese. Nessun danno, se non per gli avversari che incontra ai tavoli verdi: si chiama Claudio Di Giacomo.

Il campione, attualmente numero 10 nella All Time Money List italiana e numero 1 per piazzamenti ITM nei tornei live, sta vivendo un 2025 da record. Dall’inizio dell’anno ha collezionato 30 risultati in 9 Paesi europei. Ecco i principali:

8° posto al Main Event WSOP Circuit Rozvadov (Rep. Ceca, gennaio)

10° posto nel PS Open High Roller a Campione d’Italia (marzo)

Vittoria all’IPS High Roller di Sanremo (giugno)

Primo posto all’EPT Seniors 50+ High Roller di Barcellona (agosto)

4° posto nel Championnat de France de Poker Main Event (settembre)

Doppio colpo a ottobre: 5° nel Main Event WSOP Europe per €265.000, e trionfo nel Main Event WSOP Circuit Rozvadov tre settimane dopo!

Non ancora sazio, Di Giacomo ha fatto subito rotta verso Campione d’Italia, dove è in corso l’Italian Poker Challenge (IPC 2025). Ieri sera ha centrato la qualificazione al Day 2 del Main Event con il terzo stack del Day 1A.

Italian Poker Challenge 2025: partenza spettacolare a Campione

La seconda giornata dell’IPC 2025 Autumn Edition si è aperta nella PS Live Room del Casinò di Campione d’Italia, con due appuntamenti clou:

Il Main Event da €770 di buy-in

Il Mystery Bounty Challenge da €440, che ieri ha disputato il Day 1B

In parallelo, si è giocato anche un qualifier per il Main Event.

Dopo 12 livelli da 50 minuti, il Day 1A del Main Event IPC 2025 ha chiuso i battenti con 160 entries e 46 giocatori qualificati per il Day 2.

Top player del Day 1A

In testa al chipcount troviamo Egidio Aragno, leader con 292.000 gettoni, seguito da Michele Brandes (253.700) e dal già citato Claudio Di Giacomo (200.500).

Subito dietro Lorenzo Arduini (196.700), noto per l’8° posto all’EPT Main Event di Parigi 2024 e per la vittoria nel Main Event France Poker Series 2023.

Aragno guida una Top 10 quasi interamente italiana, fatta eccezione per Alessandro De Fenza, accreditato come statunitense ma indicato come italiano su The Hendon Mob – possibile errore di sistema.

Tra gli altri big già qualificati:

Claudio “Swissy” Rinaldi (19° posto)

Alessandro “Nektarine” De Michele (26°)

Vasyl Palandiuk, ucraino residente in Italia (44°)

