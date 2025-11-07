Italian Poker Challenge 2025: Zullo trionfa nel Mystery Bounty, Novitskiy e Nicastro leader nei Day 1B e 1C del Main Event

L’Italian Poker Challenge 2025 entra nel vivo con la terza giornata di gare alla PS Live Room del Casinò di Campione d’Italia. Giovedì 6 novembre ha visto la conclusione del torneo #2 e il completamento di due flight di qualificazione del Main Event.

Michele Zullo vince l’€440 Mystery Bounty Challenge

Il torneo #2, €440 Mystery Bounty Challenge, ha premiato l’italiano Michele Zullo con €8.560 più €2.300 in taglie, al termine di tre giornate di sfide serrate.

Il Final Day è partito con 153 giocatori, ma le eliminazioni sono state rapide. La bolla è scoppiata a 32 left, lasciando fuori Marco D’Ippolito, bubble-man del torneo. Tra i giocatori noti eliminati poco dopo ci sono stati Pier Paolo Fabretti (26°) e Antonio Bernaudo (25°), vincitore di una tappa dell’Italian Poker Tour a San Marino nel 2013.

Il tavolo finale ha visto l’uscita di Michele Guerrini all’8° posto (€1.750 + €2.000 di taglie) e di Lorenzo Arduini al 4° posto (€3.500 + €9.800), già finalista all’EPT ME 2024 di Parigi e ancora in corsa per il Main Event.

Il testa a testa finale ha opposto Michele Zullo a Stefano Ji, con Zullo vincitore del trofeo (€10.860 in totale) e Ji, primo per incasso complessivo grazie alle taglie (€19.800).

Main Event: Nicastro e Novitskiy guidano i Day 1B e 1C

Il Day 1B del Main Event ha visto 96 iscritti e 30 qualificati al Day 2. Pietro Nicastro guida la classifica con 225.800 chips, seguito dallo svizzero Tobias Heinsdorf (193.100). Tra i qualificati anche Marcello Miniucchi, quinto con 146.300 chips, e Michele Tocci

Day 1c

Il terzo flight è stato dominato da Alexander Novitskiy, già noto frequentatore della poker room di Campione, con 208.000 chips. Alle sue spalle Luca Russo (129.400) e tra i 14 qualificati anche Antonio Bernaudo e Stefano Rege Gianas.

