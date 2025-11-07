L’attacco record dei nerazzurri sfida la difesa di ferro della Lazio di Sarri in una partita che mette in palio punti pesanti. Ecco i numeri della sfida nelle statistiche di Planetwin365.news

Milano si prepara a una domenica di grande calcio. Alle 20.45, al “Meazza”, va in scena Inter–Lazio, big match che chiuderà l’undicesima giornata di Serie A. Due squadre in ottima salute che occupano rispettivamente la seconda e l’ottava posizione in classifica.

Nerazzurri e biancocelesti in cerca di conferme: Chivu e Sarri non vogliono interrompere la striscia positiva di risultati: interisti in piena corsa per lo Scudetto, i laziali vogliono avvicinarsi alla zona Europa.

Inter: attacco migliore del campionato

I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all’appuntamento forti di 24 reti segnate in dieci giornate, miglior dato offensivo della Serie A. Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Lautaro e compagni hanno fatto registrare sei vittorie e una sconfitta, nelle ultime sette partite di campionato e vogliono proseguire la corsa scudetto davanti al proprio pubblico, dove contro la Lazio non perdono dal marzo 2019.

Il più recente 2-2, datato 18 maggio 2025, però brucia ancora: quel pareggio, di fatto, spezzò le ultime ambizioni tricolori dell’Inter.

Lazio: sei risultati utili e una difesa di ferro

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri è reduce da sei risultati utili consecutivi, cinque dei quali senza subire gol. Un dato che racconta meglio di qualsiasi statistica la crescita biancoceleste dopo un avvio d campionato complicato. In nove delle dieci gare fin qui disputate dai capitolini, almeno una delle due squadre è rimasta a secco di reti: segno di una solidità ritrovata, ma anche di una squadra che spesso bada al sodo più che allo spettacolo.

Precedenti e curiosità

Inter–Lazio non termina 0-0 addirittura dal 30 dicembre 2017: un segnale che lascia presagire un match aperto e ricco di emozioni. Lautaro Martínez, in particolare, sembra avere un conto aperto con i biancocelesti: sei gol in tredici incroci. Decisamente diverso il bilancio di Mattia Zaccagni, mai a segno in dodici sfide contro l’Inter.

Per maggiori informazioni sulla Serie A puoi visitare il sito di Planetwin365.news