Caprile da favola, tra rimpianto Napoli fino al sogno Nazionale

La Nazionale è il sogno di ogni calciatore che comincia a giocare quando la raggiungi certamente hai coronato tutti i tuoi obiettivi. E chissà quanti pensieri quando Elia Caprile, veronese, classe 2001 ha scoperto di essere stato chiamato da Gennaro Gattuso.

Nella giornata di ieri, Gennaro Gattuso ha reso note le convocazioni della Nazionale per gli impegni con Moldavia e Norvegia. Ventisette calciatori convocati, di cui quattro portieri. Gigio Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, ormai fissi. Con loro di solito c’è Alex Meret, già terzo portiere all’Europeo del 2021 e del 2024. L’infortunio però ha tenuto fuori l’ex Napoli e al suo posto è stato convocato Elia Caprile del Cagliari.

Al Cagliari da gennaio 2025, il portiere classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, sta sorprendendo tutti. L’estremo difensore con grandi parate ha aiutato i rossoblù a salvarsi. E quest’anno ha cominciato la stagione facendo una serie di miracoli che hanno permesso al Cagliari di collezionare 9 punti nelle prime 11 giornate.

Caprile, leader del Cagliari

La convocazione in Nazionale è la ciliegina sulla torta di una esperienza quella di Caprile al Cagliari in cui sta volando. Elia, che casualmente riprende il nome del vecchio stadio e del quartiere nel quale gioca i rossoblù, è uno dei migliori giocatori degli isolani.

In ogni gara, in ogni punto collazionato dai sardi c’è il suo zampino. Anzi la sua mano. E anche caratterialmente, secondo quanto affermato dal tecnico rossoblù Fabio Pisacane, lui è diventato uno dei leader carismatici dello spogliatoio.

Caprile, l’affare del Cagliari

Ben prima che si pensasse che il portiere veronese potesse diventare un giocatore da Nazionale, il Cagliari aveva gia individuato il suo profilo. I rossoblù hanno cominciato a conoscere Elia Caprile nell’annata 2022/23. Quando in Serie B l’estremo difensore veronese difendeva i pali della porta del Bari (in prestito dal Napoli).

Quella per Caprile è stata una delle prime grandi annate della carriera. E nonostante i rossoblù gli abbiano regalato un grosso dispiacere, ovvero il gol promozione al 94′ della finale playoff, la stagione fu più che positiva. Solo a gennaio 2025, dopo una buona stagione in A con l’Empoli e mezzo anno da riserva di Meret al Napoli il Cagliari è riuscito a portarlo sull’Isola. La formula del trasferimento? Prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un affarone che i rossoblù hanno chiuso poi in estate riscattandolo.

Il rimpianto del Napoli

Il Napoli dunque lo ha perso per 8 milioni. E oggi Caprile è uno dei portieri più forti e completi del campionato di Serie A. Tanto che Milan e Inter lo seguono per il post Maignan e Sommer. Ma soprattutto il suo valore di mercato ha ampiamente superato i 30 milioni.

Un rimpianto per il Napoli che in estate ha spero 18 milioni per Vanja Milinkovic-Savic, il cui rendimento è di alto livello. Ma, forse, con Caprile avrebbe potuto costruire qualcosa di più.