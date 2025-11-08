IPC 2025: 678 Entry nel Main Event, Maurice Anisimov trionfa nel Freezeout. Oggi il Final Table ICOOP in streaming

Italian Poker Challenge 2025: il Main Event supera quota 678 iscritti

Il Main Event dell’Italian Poker Challenge 2025 continua a crescere: finora si contano 678 registrazioni e 226 giocatori qualificati al Day 2. Il torneo, ospitato presso il Casinò Municipale di Campione d’Italia, garantisce un montepremi complessivo di €1.000.000 e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del poker live in Italia.

Main Event IPC 2025: i numeri e i protagonisti del Day 1D

Dopo cinque flight di qualificazione, il Main Event conta 226 qualificati al Day 2.

Il Day 1D ha registrato 304 entry, il field più ampio finora, con 106 giocatori che hanno conquistato il pass per il secondo giorno di gioco dopo 12 livelli da 50 minuti.

Tra i big internazionali spicca il nome dell’ucraino Eugene Katchalov (8° con 169.800 chips), campione del WPT Doyle Brunson Classic 2007, vincitore di un Super High Roller PCA, di un braccialetto WSOP 2011 e finalista agli EPT di Barcellona e Deauville.

Al Day 2 accedono anche Alessandro Minasi, Eugenio Peralta, Christopher Campisano, Gabriele Lepore, Umberto Ruggeri, Aristidis Theodoridis, Sergio Castelluccio e Salvatore Bonavena.

Day 1E Turbo: Vincenzo Mazza al comando

Il Day 1E Turbo (12 livelli da 25 minuti) ha totalizzato 77 entry e 30 qualificati.

A guidare il gruppo è Vincenzo Mazza con 169.300 chips, seguito dal cinese Aiguo Zhejiang(165.900). Tra i qualificati figurano anche Luigi Shehadeh, Pier Paolo Fabretti e Gianluca Trebbi.

Maurice Anisimov conquista il trofeo del €330 1-Shot Freezeout

Grande successo per l’austriaco Maurice Anisimov, vincitore dell’Evento #8: €330 1-Shot Freezeout.

Al torneo hanno partecipato 46 giocatori unici — senza possibilità di re-entry — e 6 sono andati a premio.

In heads-up, Anisimov ha superato l’italiano Domenico Candido, aggiudicandosi €4.520 e il trofeo IPC 2025. Candido incassa €2.950 per il secondo posto.

Programma IPC 2025 di oggi: Final Table ICOOP in streaming e High Roller da €1.650

La quinta giornata dell’Italian Poker Challenge 2025 – edizione autunnale propone un programma ricchissimo di eventi.

🎥 Ore 12:00 – Final Table ICOOP in streaming:

Il tavolo finale, riservato ai vincitori dei principali eventi domenicali e ai top del ranking ICOOP.

Sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube PokerStarsNews dopo la prima eliminazione.

🕛 Ore 12:30 – Day 1F del Main Event:

Ultima occasione per entrare nel torneo principale e puntare al montepremi garantito da €700.000(ancora raggiungibile grazie alla late registration).

💎 Ore 17:00 – High Roller da €1.650:

Evento esclusivo su due giornate con €100.000 garantiti.

🎉 Ore 21:00 – Assopoker Cup da €330:

Evento speciale dedicato ai 20 anni di Assopoker, con €100.000 garantiti. Il torneo proseguirà fino al Final Day di lunedì 10 novembre.

📍 Dove si gioca

Tutti gli eventi dell’IPC 2025 si svolgono presso il prestigioso Casinò Municipale di Campione d’Italiadal 4 al 10 novembre 2025.