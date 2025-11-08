Italian Poker Challenge 2025 al Casinò di Campione d’Italia: un milione di euro garantito.

Dal 4 al 10 novembre 2025 il Casinò di Campione d’Italia diventa la capitale del poker live. Torna l’attesissimo Italian Poker Challenge 2025, con 1.000.000 € di montepremi garantito. Una settimana di grande spettacolo, adrenalina e strategia, per uno degli eventi più prestigiosi del calendario pokeristico italiano ed europeo.

Segui il Live Streaming.

Main Event Italian Poker Challenge 2025: 770 € di buy-in e 700.000 € garantiti

Il cuore dell’evento è il Main Event, con buy-in di 770 € e un montepremi garantito da 700.000 €.

Ogni giocatore parte con 30.000 chips e può scegliere fra tre diverse modalità di Day 1:

Standard ,

Fast ,

Turbo.

Dal Day 2 in poi, i livelli passano a 60 minuti, mentre nel Day 3 si sale a 70 minuti, per un gioco più tecnico e profondo.

Una struttura studiata per offrire qualità, ritmo e valore competitivo: l’obiettivo è premiare la strategia, non solo la fortuna.

Un palinsesto per tutti i giocatori di poker

L’Italian Poker Challenge 2025 non è solo Main Event: il palinsesto propone tornei per ogni tipo di player, dai professionisti ai giocatori occasionali.

Ecco i principali appuntamenti in programma:

🕵️‍♂️ Mystery Bounty Challenge – buy-in 440 € , 100.000 € garantiti

💎 High Roller – buy-in 1.650 €, 100.000 € garantiti

La location: Casinò di Campione d’Italia, il cuore del poker live

La maggior parte degli eventi si terrà al terzo piano del Casinò di Campione d’Italia, una location iconica per il poker europeo.

Strutture moderne, comfort di livello e un’organizzazione impeccabile fanno dell’Italian Poker Challenge 2025 un appuntamento imperdibile per chi ama il poker live in Italia.