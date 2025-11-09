In campo alla Bombonera Boca Jrs e River Plate per il Superclasico. Nella penultima giornata del Torneo Clausura di affrontano Xeneises e Millonarios. Segui la gara su SoloCalcio ora. In differita su Sportitalia alle ore 23.

In campo in questo momento Boca Jrs e River Plate per il SuperClasico. Una gara spettacolare e da seguire su SoloCalcio. Il match mette in palio punti importanti per la qualificazione alla prossima Copa Libertadores con gli Xeneises che anche con un pari sarebbero qualificati. Fondamentale vincere per il River Plate per non rischiare il sorpasso con Argentinos Jrs e Deportivo Riestra che spingono. Un match che ci regalerà spettacolo. Una sfida agonisticamente e calcisticamente spettacolare. La classica d’Argentina. Da seguire in diretta su SoloCalcio e in differita alle 23 su Sportitalia. Telecronaca di Francesco Nigro.

Boca Jrs-River Plate, alla Bombonera in scena il Superclasico

Una sfida che dura tutto l’anno. Una sfida che tutti attendono e tutti seguono. Il Superclasico è in diretta su SoloCalcio. La sfida tra Boca Jrs e River Plate vede affrontarsi i due colossi del calcio argentino che stanno vivendo però un momento opposto. Gli Xeneises hanno vinto le ultime 2. Il River perso 8 delle ultime 10. Un momento diametralmente opposto che vede le due squadre sfidarsi ora nella gara che conta. Una rivalità totale che mette di fronte i due club più importanti d’Argentina. Segui la gara in diretta ed in esclusiva su SoloCalcio. In differita su Sportitalia alle 23.00. Qui il link per seguirla sul nostro sito.

Una gara spettacolare e da non perdere un match che non solo in campo ma anche sugli spalti regala sempre spettacolo. Il tifo Argentino è infatti tra i più accesi del mondo. Spettacolo che anche in questo caso non è mancato nel pre-partita. Il Boca Jrs si gioca l’acceso già aritmetico alla Copa Libertadores, il River Plate non può perdere per non rischiare di mancarlo. I Millonarios stanno vivendo uno dei momenti più complicati della propria storia e cercano riscatto. Ecco la coreografia del Boca Jrs:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Le formazioni

Boca Jrs (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos; Gimenez, Merentiel. Allenatore: Francisco Ubeda. Panchina: Brey, Figal, Advincula, Pellegrino, Alarcon, Herrera, Zenon, Braida, Belmonte, Cavani, Janson, Aguirre.

River Plate (5-3-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Rivero, Acuna; Castano, Portillo, Meza; Driussi, Salas. Allenatore: Gallardo. Panchina: Ledesma, Bustos, Casco, Martinez, Galarza Fonda, Perez, Quintero, Fernandez, Jaime, Galoppo, Borja, Subiabre.