Un pesante ko a coronare un momento complicatissimo. Il River Plate cade ancora, questa volta nel Superclasico. Al termine della gara i tifosi del Boca hanno estratto dei fantasmi per ricordare la retrocessione del 2011 al River.

La retrocessione del 2011 resterà per sempre una macchia indelebile nella storia del River Plate. I Millonarios dopo quella data si erano ripresi ma la ferita resterà per sempre aperta. Nel 2018 era arrivata con Gallardo la vittoria della storica Copa Libertadores, contro il Boca Jrs. In questa seconda parte di stagione la Banda sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia recente, il peggiore con Gallardo. Il Muneco infatti perso 9 delle ultime 11 partite sulla panchina del River Plate. Le Gallinas sono state eliminate sia dalla Copa Argentina che dalla Copa Libertadores e ora rischiano di non parteciparvi nella prossima stagione. Dopo il ko nel Superclasico i tifosi del Boca hanno mostrato i fantasmi della B.

Boca Jrs-River Plate, i fantasmi della retrocessione

Nel finale del Superclasico i tifosi del Boca Jrs hanno estratto dei lenzuoli bianchi con su scritto in rosso B. Devi veri e propri fantasmi della retrocessioni esposti a “sfottò” contro il River Plate. I tifosi degli Xeneises stanno vivendo un ottimo momento in questa stagione e hanno voluto irridere il River Plate dopo il ko ricordando la retrocessione del 2011, visto il pessimo andamento del River nelle ultime 11 gare stagionali, 9 sconfitte e 2 vittorie. Un solo successo arrivato contro il Talleres in campionato. L’altro nei quarti della Copa Argentina dove è stato poi eliminato in semifinale ai rigori. Nel mezzo anche il doppio ko con il Palmeiras in Copa Libertadores. Un periodo complicatissimo il peggiore da molti anni, sicuramente il peggiore delle due ere di Marcelo Gallardo.

Ecco la coreografia:

River Plate, tornano i fantasmi del 2011

Il 2011 è stato l’anno più cupo della storia del River Plate. I Millonarios sono infatti retrocessi dopo oltre 100 anni di storia. La classifica attuale non propone una situazione nefasta nello stesso modo. Il River Plate è infatti primo nel promedio e terzo, momentaneamente nella Tabla Anual. Ma l’andamento delle ultime 11 gare è tragico, 2 sole vittorie, 1 in campionato. 9 ko, uno ai rigori. I Millonarios stanno infatti ora rischiando di non qualificarsi alla prossima Copa Libertadores.

Il River certamente non accederà in modo diretto tramite la Tabla Anual, i primi due posti sono aritmeticamente di Rosario Central e Boca Jrs. Il terzo che occupa attualmente porterebbe ai playoff. Il River ha 52 punti, a 51, ad una giornata dal termine ci sono però Argentinos Jrs e Deportivo Riestra che in questa giornata devono ancora scendere in campo. Un situazione che vede seriamente il River Plate rischiare di dover a tutti i costi vincere il Torneo Clausura per dover partecipare alla prossima Copa Libertadores.