Italian Poker Challenge 2025: ultimi 18 nel Main Event, Assopoker Cup da 477 entry verso il Final Day

L’Italian Poker Challenge 2025 (IPC) entra nella fase più emozionante. Dopo sei giorni di grande poker live al Casinò Municipale di Campione d’Italia, il Main Event IPC ha ridotto il field a soli 18 giocatori. In parallelo, l’Assopoker Cup ha confermato il suo successo con 477 iscritti, pronta oggi ad assegnare il titolo nel suo Final Day.

Main Event Italian Poker Challenge 2025: Bagatin al comando, Shehadeh e Suriano ancora in corsa

Il Main Event IPC 2025 è arrivato all’atto conclusivo. Il Day 3 ha visto scendere il field da 119 a 18 superstiti: oggi, alle ore 14:00, conosceremo il nuovo campione dell’Italian Poker Challenge.

In testa al chipcount troviamo Sebastiano Bagatin, dominatore del Day 3 con 3.400.000 chips. Subito dietro Stefano Ji (3.100.000) e Andrea Shehadeh (2.900.000), già vincitore del Main Event IPO 2017 per €300.000.

Tra i big name rimasti in gara spicca anche Davide Suriano, campione WSOP 2014 Heads-Up, undicesimo con 1.100.000 gettoni.

Nel gruppo dei superstiti anche Barnaba Perone (terzo al PS Open Main Event 2025 a Campione), oltre agli stranieri El Mostafa Lahami, Gabriel Angel Currlin e il bulgaro Nikolay Tsanev, tutti con grande esperienza nei tornei live europei.

Premi e streaming del Final Day

Il Final Day del Main Event parte alle 14:00 e sarà trasmesso in diretta streaming su PokerStarsnews.it.

In palio, oltre al trofeo, un primo premio da €122.000 e la gloria del titolo Italian Poker Challenge 2025 Champion.

Assopoker Cup 2025: 477 iscritti e 35 left. In testa Emanuele Carboni

Debutto con il botto per la Assopoker Cup, evento celebrativo per i 20 anni di Assopoker, che per la prima volta entra nel programma ufficiale dell’Italian Poker Challenge.

Con 477 entry da €330 di buy-in, il torneo ha generato un montepremi di €135.945, confermando il successo della manifestazione.

La bolla è scoppiata al 72° posto, con Alessandro Piersigilli out, mentre Giulio Astarita ha incassato il primo premio da €500.

Tra i giocatori ITM più noti: Lorenzo Arduini (67°), Salvatore Donato (62°), Claudio “Swissy” Rinaldi (44°), Domenico Gioffré (41°) e Paolo Compagno (40°).

Final Day Assopoker Cup

Il torneo riparte oggi alle ore 16:00 con 35 giocatori rimasti.

Comanda il count Emanuele Carboni con 1.400.000 chips, seguito da Jason Di Marzo e Marco Gambini.

Ancora in gioco anche Pietro Monzio Compagnoni, storico nome dell’Italian Poker Tour, seppur short stack con 230.000 gettoni.

Il vincitore dell’Assopoker Cup 2025 porterà a casa €26.800 e il prestigioso primo trofeo IPC Assopoker Cup.

leggi tutto l’articolo su www.pokerstarsnews.it