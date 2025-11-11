Argentina, l’amichevole con l’Angola è un caso: perché esclusi tre giocatori dell’Atletico Madrid

L’Argentina dovrà rinunciare a tre titolarissimi per la sfida contro l’Angola: assenzi pesante per il commissario tecnico Lionel Scaloni, la motivazione!

Niente da fare: senza vaccinazione non si entra! L’Argentina, squadra campione del mondo in carica e già qualificata ai Mondiali, dovrà rinunciare a tre calciatori in vista dell’amichevole contro l’Angola. Tutti e tre dell’Atletico Madrid: si tratta di Julian Alvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone.

Secondo le ultime ricostruzioni i tre calciatori dei Colchoneros non sarebbero riusciti a presentarsi in tempo per il giorno della vaccinazione contro la febbre gialla, obbligatoria per entrare nel paese africano. Per questo motivo non saranno a disposizione del Ct Scaloni e al rientro in Spagna saranno ‘freschissimi’. Brutte notizie per l’Inter di Chivu che affronterà proprio l’Atletico Madrid in Champions League per la quinta giornata della Phase League il 26 novembre.

Argentina-Angola: una celebrazione importante

L’Argentina giocherà in amichevole in Angola venerdì prossimo a Luanda, allo stadio “11 de Novembro”: Lionel Messi e compagni sono stati invitati nel contesto delle celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza del paese. Per questa amichevole di prestigio sono stati spesi circa 12 milioni di euro per avere l’ok dall’Albiceleste.

Oltre ai tre giocatori dell’Atletico Madrid che non sono arrivati in modo tempestivo con le procedure sanitarie legate al vaccino contro la febbre gialla, la Nazionale Argentina dovrà rinunciare anche a Enzo Fernández, centrocampista e capitano del Chelsea. L’ex Benfica soffre di un edema osseo al ginocchio destro e sarà preservato per continuare il suo recupero.

Nel frattempo, alla vigilia del match contro la compagine africana, questo giovedì, la Nazionale Argentina terrà una sessione di allenamento aperta ai tifosi allo stadio Elche con l’obiettivo di farsi trovare pronti in vista del Mondiale e difenderlo dopo averlo conquistato nel 2022.