Lamine Yamal torna al Barcellona: niente impegni con la Spagna. Il 18enne non scenderà in campo contro Georgia e Turchia: lo ha annunciato la Federcalcio in una nota ufficiale.

Continuano a far discutere le condizioni di salute di Lamine Yamal: poco prima di raggiungere il ritiro della Spagna. Il numero 10 del Barcellona è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della formazione di Hansi Flick sul campo del Celta Vigo. Il 18enne aveva segnato una delle quattro marcature con cui i Blaugrana hanno superato i padroni di casa, con Robert Lewandowski grande protagonista e autore di una tripletta. Dopo 12 giornate gli azulgrana si trovano al secondo posto a meno tre dalla capolista Real.

Il comunicato della Spagna su Lamine Yamal

In una nota ufficiale, la Nazionale ha spiegato cosa è successo con l’attaccante del Barcellona: “Lo staff medico della Spagna desidera esprimere sorpresa e disagio dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal si era sottoposto a una procedura invasiva di radiofrequenza per curare il suo disagio pubico quella stessa mattina.

Questa procedura è stata eseguita senza preventiva comunicazione allo staff medico della Nazionale, avendo avuto conoscenza dei dettagli solo attraverso un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, che indica la raccomandazione medica di riposo per 7-10 giorni”.

Aggiungendo poi “Alla luce di questa situazione, e dando priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore in ogni momento, la Federcalcio spagnola ha preso la decisione di liberare l’atleta da questa convocazione. Siamo fiduciosi che possa riprendersi al più presto e gli auguriamo una pronta guarigione”, si legge in una nota ufficiale diramata dalle Furie Rosse.

La Spagna vuole blindare il primo posto

Le Furie Rosse guidano il Gruppo E con tre punti di vantaggio sulla Turchia distante soltanto tre punti: l’obiettivo della formazione allenata da De La Fuente è quella di staccare il pass Mondiale in queste ultime due gare. Dopo la vittoria dell’Europeo, la Spagna vuole essere una delle grandi protagoniste della Kermesse che si svolgerà in estate in America.