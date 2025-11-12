ATP Finals 2025: Sinner – Zverev si giocano l’accesso alle semifinali di Torino

Alle 20:30 andrà in scena uno dei match più attesi delle ATP Finals 2025 di Torino: Jannik Sinner vs Alexander Zverev, sfida decisiva per la qualificazione alle semifinali del Gruppo Borg.

L’azzurro arriva da una forma straordinaria, mentre il tedesco punta al riscatto dopo le ultime due sconfitte contro l’altoatesino.

Sinner avanti nei precedenti: 5-4 contro Zverev

Secondo i dati di Planetwin365.news, Sinner e Zverev si sono affrontati nove volte in carriera. Il bilancio è favorevole al numero uno italiano (5-4).

Negli ultimi due confronti diretti, Sinner ha dominato:

A Vienna , in una finale tiratissima (3-6, 6-3, 7-5)

Al Masters 1000 di Parigi-Bercy, con un netto 6-0, 6-1

Zverev, due volte campione delle Finals (2018 e 2021), arriva comunque con il morale alto. All’esordio ha battuto Ben Shelton senza mai concedere una palla break, dominando con la prima di servizio (84% dei punti vinti).

Sinner, dal canto suo, ha superato Auger-Aliassime con sicurezza, confermando la sua straordinaria forma indoor: l’altoatesino è arrivato a una striscia di 25 vittorie consecutive in tornei al coperto.

Sinner si qualifica se…

Per Sinner la strada verso le semifinali è tracciata: deve battere Zverev e sperare che Auger-Aliassime sconfigga Shelton, oppure prevalere su Zverev in due set mentre Shelton batte Auger-Aliassime in tre set. Zverev invece si qualifica se vince contro Sinner e Shelton sconfigge Auger-Aliassime, o se prevale su Sinner in due set mentre Auger-Aliassime batte Shelton in tre set. Lo scontro diretto di stasera rappresenta dunque un momento cruciale per entrambi i contendenti nel percorso verso le semifinali delle ATP Finals.

