SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Mancini-Al Sadd: quanti ex big della Serie A sfiderà in Qatar

Mancini-Al Sadd: quanti ex big della Serie A sfiderà in Qatar

di

Roberto Mancini è vicinissimo ad accettare l’offerta dell’Al Sadd, club del Qatar, tra i più titolati nella sua storia, con 18 campionati nazionali e 2 Champions d’Asia nel palmarès. Ecco chi troverebbe, tra calciatori e avversari che hanno militato in Serie A.

Roberto Mancini è vicino all’Al Sadd. L’accordo, secondo diverse fonti, prevede un contratto fino a maggio 2026, con possibile estensione. Mancini troverebbe in Qatar diversi calciatori, ecco chi.

Roberto Mancini è vicinissimo all'Al Sadd
Roberto Mancini è vicinissimo all’Al Sadd

 

Mancini all’Al Sadd: ecco chi incontrerà

Mancini potrà contare sui gol di Roberto Firmino, ex Liverpool. Come avversario troverà Krzysztof Piatek, ora all’Al-Duhail, così come Marco Verratti e Luis Alberto. Nello stesso club milita Ibrahima Bamba, mentre all’Al-Ahli c’è Julian Draxler. All’Al-Arabi gioca invece Jordan Veretout, all’Al-Saiyilia c’è Adam Ounas mentre al Qatar gioca Presnel Kimpembe. Avversari saranno anche Aleksandar Mitrovic, ora all’Al-Rayyan, e Pablo Sarabia, all’Al-Arabi.

Gli ultimi due anni di Mancini

Negli ultimi due anni, la carriera di Roberto Mancini ha attraversato una delle fasi più controverse e movimentate del suo percorso da allenatore. Dopo l’apoteosi di Euro 2020, vinto a luglio 2021 contro l’Inghilterra, il tecnico jesino si è trovato a vivere un periodo di forte contrasto tra successi passati e difficoltà presenti.

Il 2023 è stato l’anno della svolta – o della rottura. Dopo un percorso altalenante con la Nazionale italiana, culminato con la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022, Mancini ha progressivamente perso sintonia con la Federazione e con l’ambiente azzurro. Le dimissioni, arrivate ad agosto 2023, hanno sorpreso molti, ma dietro la scelta si celavano divergenze profonde sulla gestione tecnica e sulla riorganizzazione delle giovanili.

Pochi giorni dopo, il suo annuncio come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita ha fatto discutere. Un contratto pluriennale e un progetto ambizioso, con l’obiettivo di portare la nazionale saudita ai Mondiali 2026 da protagonista. Tuttavia, il percorso non è stato semplice: risultati altalenanti, critiche dei media locali e difficoltà di adattamento a un contesto calcistico e culturale molto diverso.

Nel 2025, dopo poco più di un anno alla guida dei “Falconi Verdi”, la sua avventura si è avviata alla conclusione. Ora, con l’offerta dell’Al Sadd in Qatar, Mancini sembra pronto a rimettersi in gioco in un ambiente che conosce bene: quello del calcio arabo in espansione, dove potrà contare su diversi ex protagonisti del calcio europeo.

In due anni, Mancini è passato dall’essere simbolo della rinascita italiana a uomo in cerca di una nuova sfida personale e professionale. Una parabola che racconta quanto rapidamente il calcio possa cambiare — e quanto forte sia la volontà di restare protagonista, ovunque ci sia un pallone da far girare.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×