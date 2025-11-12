In una fase cruciale della stagione del Milan, il difensore serbo Strahinja Pavlović non ha esitato a elogiare la guida carismatica di Luka Modrić, definendolo una vera e propria macchina perfetta.

“Modrić è come un robot”, ha spiegato Pavlović nel corso di un’intervista. Secondo il centrale serbo, la presenza del campione croato ha innalzato il livello del gruppo. Ecco cosa ha dichiarato il difensore del Milan.

Milan, le parole di Pavlovic su Modric

Così Pavlovic su Luka Modric ai canali ufficiali della nazionale serba: “Nessuno ha una spiegazione per lui, vorrei averla. Spesso gli chiedo: “Stai bene? Dai, dimmi il segreto!” Parliamo di una persona straordinaria e delle sue qualità calcistiche non serve neanche parlare. Ci dà tantissimo, ci ha portato la sicurezza che ci mancava. Quando gli passo la palla so che non devo più preoccuparmi di nulla, incredibile che a 40 anni sia in una forma del genere”.

Milan, Modric campione dì generosità

Luka Modric sta contribuendo a cambiare il volto del Milan, dopo anni di sofferenze: la rinascita rossonera porta anche il suo marchio. La sua presenza e leadership si sente anche fuori dal campo: Santi Gimenez svela un curioso retroscena legato ad un suo gesto che era rimasto sconosciuto

Cinque vittorie e un pareggio, con 10 gol fatti e 2 subiti: dopo quell’1-2 interno subito all’esordio contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri ha voltato immediatamente pagina macinando punti nelle sei gare successive. Fino ad arrivare al risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti: il Diavolo è primo in classifica in Serie A, in solitaria. Com’è stato possibile cambiare così in fretta la mentalità di questa squadra per Allegri? Sicuramente il tecnico sarà d’accordo nel confermare che avere dentro allo spogliatoio uno come Luka Modric lo aiuta non solo a vincere le partite, ma anche nella gestione del gruppo. Una figura come la sua ispira i compagni ed ora emerge anche un curioso retroscena, svelato dal compagno di squadra Santi Gimenez, che riguarda il campione croato.