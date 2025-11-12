SI HD

Sinner come un cecchino: batte Zverev 6-4, 6-3. È il primo semifinalista alle Atp Finals

Jannik Sinner non sbaglia un colpo: il tennista altoatesino, dopo aver superato Auger-Aliassime, batte anche Zverev e si qualifica per la semifinale delle Atp Finals.

Non aveva di fronte un ostacolo semplice, ma Sinner sa sempre trasformare le occasioni in opportunità per continuare a vincere. È stato così anche stasera, visto che la pratica Zverev (numero tre al mondo) è stata archiviata in due set: 6-4, 6-3. Bottino pieno in queste Finals per il detentore del titolo: due vittorie su due e pass già staccato per le semifinali, con la certezza di terminare al primo posto anche prima della sfida contro Shelton.

Sinner cecchino: semifinale alle ATP Finals

Inizialmente ha avuto qualche difficoltà con il rovescio, ma Sinner ha saputo trovare i colpi migliori variando il gioco. Dopo un primo set equilibrato, è stato decisivo un break sul viale del tramonto, che ha permesso a Sinner di conquistare 6-4 il primo parziale.

Il secondo set è stato tosto specialmente all’inizio, ma il break è risultato essere ancora una volta decisivo. Formidabili i numeri del servizio: 12 ace, zero doppi falli, 71% di prime palle, 83% di punti con la prima, sette palle break su sette salvate. Grande gestione dei momenti decisivi dell’incontro, come molto spesso accade a Jannik.

Le parole di Sinner dopo il successo

Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Zverev:Partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti, lui ha avuto tante palle break. Io e Zverev ci conosciamo molto bene, ha giocato un’ottima partita da fondo, per fortuna mi è bastato un break per set. Non è stato forse il livello di Lorenzo (ride, applausi del pubblico, ndr). Faccio tanto lavoro, è importante la fiducia nel tennis: ultimamente ho giocato tanto, ti senti meglio nei punti importanti, stiamo cercando di andare più avanti possibile ma anche di giocare al meglio tatticamente. Grazie mille a tutti, il pubblico è stato fantastico”.

