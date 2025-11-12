SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

di

È online il primo episodio di “AperiTotti”, il nuovo format video di Betsson.Sport condotto da Pierluigi Pardo, che porta i tifosi dentro le storie più autentiche e i retroscena del calcio italiano. I primi ospiti sono due leggende del pallone: Francesco Totti e Marco Materazzi, protagonisti di una chiacchierata senza filtri tra aneddoti inediti, grandi allenatori e il ricordo del Mondiale 2006.

Totti: “Maradona è il calcio. Poi c’è Ronni, pura poesia”

Interrogato sui più grandi di sempre, Francesco Totti non ha dubbi:

“Maradona è il calcio. Poi c’è Ronni [Ronaldo ‘Il Fenomeno’], che per me è il primo di tutti. È poesia, l’unico dispiacere è non averci giocato insieme. Solo dopo vengono Messi e Cristiano Ronaldo.”

Un giudizio condiviso da Marco Materazzi, che ha raccontato un curioso aneddoto sui suoi duelli con il brasiliano:

“In allenamento, negli 1 contro 1, quando Ronaldo aveva la palla mi giravo e chiamavo Cordoba: ‘Vacci tu!’”.

Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport
Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Allenatori, amicizie e retroscena del calcio italiano

Nel corso della puntata di AperiTotti, l’ex capitano della Roma ha ricordato con affetto gli allenatori più importanti della sua carriera:

“Carlo Mazzone è stato l’artefice di tutto, mi ha gestito a 360 gradi a 17 anni”,
ha spiegato Totti, che ha poi elogiato José Mourinho:
“Ha riportato un trofeo a Roma dopo tantissimi anni. È top, il numero uno.”

Non è mancato un pensiero per Antonio Cassano:

“L’ho cresciuto appena arrivato, per me era un fratello minore. Buono come il pane, anche se a volte un po’ troppo diretto.”

Materazzi: “Nesta il più forte difensore della mia generazione”

Marco Materazzi, invece, ha sorpreso con un elogio a un ex rivale e compagno di nazionale:

“Per la mia generazione, Alessandro Nesta è stato il difensore più forte in assoluto. Più di Maldini e Baresi, per me. Quando ho dovuto sostituirlo al Mondiale 2006, speravo fino all’ultimo che potesse rientrare.”

L’ex difensore dell’Inter ha ricordato anche la delusione del 5 maggio 2002:

“Baratterei quello scudetto con altri due o tre che poi ho vinto. Nessuno si aspettava che arrivassimo fin lì.”

Il trionfo di Berlino 2006 e i ricordi del Mondiale

Impossibile non parlare del trionfo di Berlino 2006. Totti ha rivelato la fiducia che Marcello Lippi gli mostrò dopo l’infortunio:

“Mi ha aspettato dal giorno stesso del mio recupero. Gli devo tutto.”

Materazzi, invece, ha ricordato il suo storico gol in finale:

“Quella mattina Cannavaro mi disse che Henry aveva paura di me. Quando ho saltato, lui si è occupato poco del pallone e io sono arrivato in terzo tempo.”

AperiTotti: il nuovo progetto di Betsson.Sport dedicato alle leggende del calcio

Il primo episodio di AperiTotti è disponibile su YouTube e inaugura una serie di contenuti esclusivi prodotti da Betsson.Sport, dedicati ai protagonisti e alle leggende del calcio italiano.
Un format che unisce passione, ironia e storytelling sportivo, regalando al pubblico un punto di vista unico sui campioni che hanno fatto la storia.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×