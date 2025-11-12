Ubriaco in campo durante la partita: il video lo inchioda, tifosi furiosi

Un episodio incredibile sta imbarazzando tutto il mondo dello sport: ubriaco costretto a lasciare il campo tra lo sconcerto generale.

Quello che è successo nelle scorse ore ha davvero dell’assurdo, tanto che molti spettatori, inizialmente, hanno pensato si trattasse di uno scherzo o di una trovata pubblicitaria. Invece no, la scena era fin troppo reale.

Durante una partita di FA Cup, in Inghilterra, si è consumato un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta e che, senza ombra di dubbio, passerà alla storia come uno dei momenti più imbarazzanti mai visti su un campo di calcio.

Ubriaco in campo: l’episodio davvero imbarazzante

Tutto è cominciato pochi minuti prima del fischio d’inizio, quando sul prato è apparso il mascotte della squadra, “Sammy the Saint”, pronto a intrattenere il pubblico come da tradizione. Fin qui nulla di strano, se non fosse che, sin dai primi movimenti, qualcosa non tornava. La mascotte, infatti, barcollava vistosamente, si muoveva in modo scoordinato e, a tratti, sembrava persino sul punto di cadere. I tifosi, inizialmente divertiti da quella goffa esibizione, hanno presto capito che la situazione era tutt’altro che comica.

A quel punto, uno degli addetti alla sicurezza si è avvicinato per verificare cosa stesse succedendo, mentre in tribuna cresceva la confusione. Le telecamere hanno immortalato l’intera scena, diventata virale in poche ore sui social, tra risate amare e incredulità. C’era chi pensava si trattasse di un piccolo incidente o di un malore, ma la realtà era ben diversa. Secondo quanto riportato dalla BBC, la persona all’interno del costume non era l’interprete ufficiale di “Sammy the Saint”, bensì un sostituto improvvisato che, a quanto pare, si era presentato al lavoro visibilmente ubriaco.

Il club, appena compreso l’accaduto, è intervenuto immediatamente sospendendo il responsabile e avviando un’indagine interna. La scena del povero addetto che cerca di accompagnare fuori dal campo la mascotte barcollante è diventata, purtroppo, il simbolo di una giornata da dimenticare. E se sui social molti utenti hanno reagito con ironia, la maggior parte dei tifosi non ha affatto gradito, definendo l’episodio “una vergogna” e chiedendo scuse ufficiali da parte della società.

La mascotte, infatti, rappresenta l’immagine stessa del club, quella figura simpatica e rassicurante che intrattiene bambini e famiglie prima delle partite. Vederla ridotta in quelle condizioni ha suscitato un misto di rabbia e delusione. Non sono mancate le parole dure anche dai vertici della squadra, che hanno definito inaccettabile quanto accaduto e promesso provvedimenti severi.

Insomma, quello che doveva essere un pomeriggio di sport e allegria si è trasformato in uno spettacolo imbarazzante. La FA Cup, storicamente simbolo di tradizione e rispetto, è stata invece teatro di un episodio che ha fatto il giro del mondo, ricordando a tutti che, anche nei contesti più leggeri, la professionalità non deve mai venir meno.