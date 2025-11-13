In casa San Lorenzo scoppia la tensione: i giocatori della storica squadra argentina hanno infatti diffuso una nota ufficiale per denunciare una complicata situazione interna, tra problemi economici e condizioni di lavoro precarie. Ecco cos’è successo.

Il San Lorenzo de Almagro attraversa un momento delicato. I calciatori della squadra argentina hanno diffuso un comunicato ufficiale in cui esprimono la loro preoccupazione per la situazione interna del club.

Il comunicato dei calciatori del San Lorenzo

Questo il comunicato integrale pubblicato dai calciatori del club argentino: “Noi, giocatori della prima squadra del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, vogliamo manifestare pubblicamente la nostra profonda preoccupazione e il nostro malessere di fronte alla delicata situazione che stiamo attraversando.

Dall’agosto scorso non abbiamo ricevuto, in molti casi, per intero i nostri stipendi. Ciò colpisce direttamente le nostre famiglie e compromette il normale sviluppo della nostra attività professionale.

A questa situazione si aggiungono altre difficoltà che dobbiamo affrontare quotidianamente. La mancanza di un’alimentazione adeguata, l’assenza di servizi di base negli spogliatoi (come l’acqua calda), problemi strutturali nelle strutture di allenamento e una generale mancanza di risorse minime necessarie per svolgere il nostro lavoro nel modo corretto.

Nonostante questo contesto complicato, abbiamo continuato a presentarci ogni giorno per allenarci e rappresentare con dignità il nostro club, onorando la maglia e il rispetto che merita la nostra storia e la nostra gente.

Tuttavia, la situazione è ormai insostenibile. Sentiamo il dovere di far conoscere la nostra realtà, con la speranza che chi ha la responsabilità di gestire la nostra istituzione prenda le misure necessarie per risolvere urgentemente questi problemi.

Ringraziamo i tifosi, che sempre ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili, e confidiamo che comprendano il senso di questo messaggio, che non è altro che una richiesta di rispetto per il nostro lavoro e per la grandezza del San Lorenzo”.

San Lorenzo de Almagro, fondazione e breve storia del club