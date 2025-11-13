Da Cristiano Ronaldo a Suarez, chi sono i 4 grandi bomber in attività

3151 gol in quattro: chi sono i grandi bomber ancora in attività? Sono tutti accomunati da una nazione in comune avendo giocato in Spagna. Barcellona, Real e Atletico Madrid.
Hanno scritto pagine infinite della storia del calcio moderno. I numeri parlano per loro: sono tutti accomunati dalla fame per il gol e, soprattutto, dalla capacità di adattarsi in qualsiasi club sono stati. Due sudamericani e due europei: non è l’inizio di una barzelletta ma il racconto dei quattro bomber più prolifici ancora in attività.
I quattro bomber ancora in attività
Jogadores em atividade com mais participações em gols na carreira:
🇦🇷 1.243 – Messi
🇵🇹 1.198 – Cristiano Ronaldo
🇵🇱 918 – Lewandowski
🇺🇾 915 – Suarez
🇧🇷 759 – Neymar
🇫🇷 730 – Benzema
🇧🇷 679 – HULK pic.twitter.com/0sscQHoXNM
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
Il capitano del Portogallo ha segnato 953 gol in carriera di cui 5 allo Sporting Lisbona, 145 al Manchester United, 450 al Real Madrid, 101 alla Juventus, 109 all’Al-Nassr e 143 con la Nazionale.
Lionel Messi, Inter Miami
Il capitano dell’Argentina ha segnato 894 gol in carriera di cui 672 al Barcellona, 32 al PSG, 76 all’Inter Miami e 114 con la Nazionale.
Robert Lewandowski, Barcellona
Il centravanti della Polonia ha messo a segno 704 gol in carriera, di cui 21 al Znicz Pruszków, 41 al Lech Poznan, 103 con il Borussia Dortmund, 344 con il Bayern Monaco, 108 con il Barcellona e 87 con la Nazionale.
Luiz Suarez, Inter Miami
L’attaccante uruguaiano ha messo a segno 600 gol in carriera, di cui 20 al Nacional, 15 al Groningen, 111 all’Ajax, 82 al Liverpool, 198 al Barcellona, 34 all’Atletico Madrid, 29 al Gremio, 42 all’Inter Miami e 69 con la Celeste.