Da Cristiano Ronaldo a Suarez, chi sono i 4 grandi bomber in attività

3151 gol in quattro: chi sono i grandi bomber ancora in attività? Sono tutti accomunati da una nazione in comune avendo giocato in Spagna. Barcellona, Real e Atletico Madrid.

Hanno scritto pagine infinite della storia del calcio moderno. I numeri parlano per loro: sono tutti accomunati dalla fame per il gol e, soprattutto, dalla capacità di adattarsi in qualsiasi club sono stati. Due sudamericani e due europei: non è l’inizio di una barzelletta ma il racconto dei quattro bomber più prolifici ancora in attività.

I quattro bomber ancora in attività

In testa il cannibale Cristiano Ronaldo: una macchina da gol inarrestabile che ha lasciato il segno in qualsiasi campionato in cui ha giocato. Ha due obiettivi in testa: provare a vincere la Coppa del Mondo con il suo Portogallo e raggiungere quota 1000 gol in carriera. Al secondo posto il suo alter ego, l’altro G.O.A.T. del calcio mondiale: Lionel Messi, diventato il primo calciatore in attività ad arrivare ai 400 assist. Medaglia di bronzo per Robert Lewandowski: cecchino sotto porta e letale negli ultimi 16 metri, così come Luis Suarez. Il Pistolero, compagno di squadra della Pulce in MLS, è di poco fuori dal podio, e insieme all’argentino ha scritto delle pagine incredibili prima in Europa con il Barcellona e poi negli States con l’Inter Miami. Di seguito i numeri dei quattro grandi bomber più prolifici in attività.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

Il capitano del Portogallo ha segnato 953 gol in carriera di cui 5 allo Sporting Lisbona, 145 al Manchester United, 450 al Real Madrid, 101 alla Juventus, 109 all’Al-Nassr e 143 con la Nazionale.

Lionel Messi, Inter Miami

Il capitano dell’Argentina ha segnato 894 gol in carriera di cui 672 al Barcellona, 32 al PSG, 76 all’Inter Miami e 114 con la Nazionale.

Robert Lewandowski, Barcellona

Il centravanti della Polonia ha messo a segno 704 gol in carriera, di cui 21 al Znicz Pruszków, 41 al Lech Poznan, 103 con il Borussia Dortmund, 344 con il Bayern Monaco, 108 con il Barcellona e 87 con la Nazionale.

Luiz Suarez, Inter Miami

L’attaccante uruguaiano ha messo a segno 600 gol in carriera, di cui 20 al Nacional, 15 al Groningen, 111 all’Ajax, 82 al Liverpool, 198 al Barcellona, 34 all’Atletico Madrid, 29 al Gremio, 42 all’Inter Miami e 69 con la Celeste.