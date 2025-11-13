Il Puskas Award è il premio che annualmente viene assegnato al gol più bello dell’annata precedente. Quest’anno, tra gli undici candidati, c’è anche una rete realizzata dal vice capitano del Cagliari Alessandro Deiola.

Il 18 maggio scorso, nella penultima giornata della stagione, la Unipol Domus di Cagliari è esplosa in un boato di gioia. Alessandro Deiola, vice capitano dei rossoblù e simbolo di appartenenza alla maglia, aveva appena siglato il 3-0 contro il Venezia. Un gol che, a distanza di mesi, continua a far parlare il mondo del calcio.

Non si trattava di una semplice rete, ma del culmine di un’azione corale da manuale, una di quelle che rimangono scolpite nella memoria degli appassionati. Oggi, quel gesto tecnico è ufficialmente entrato nella storia: la FIFA lo ha inserito tra gli undici candidati al Puskás Award, il prestigioso riconoscimento assegnato al gol più bello dell’anno.

Un capolavoro di squadra

L’azione che ha portato al gol di Deiola è stata un piccolo capolavoro di sincronismo, tecnica e intelligenza tattica. Tredici passaggi consecutivi, tutti di prima o di seconda, hanno costruito un mosaico di movimenti perfetti, con due colpi di tacco e un tunnel a completare una manovra di rara bellezza.

Quando il pallone è arrivato sul destro del numero 14, poco dentro dall’area di rigore, l’azione si è chiusa un destro a giro impeccabile, che si è infilato sotto l’incrocio dei pali, lasciando immobile il portiere del Venezia, Ionuț Radu. La palla che si insacca, ha rappresentato una prodezza estetica, ma anche il suggello della salvezza matematica del Cagliari.

Dalla Sardegna al mondo

Da allora, il video del gol ha fatto il giro del mondo, condiviso e commentato da tifosi e addetti ai lavori di ogni Paese. Ora è arrivato il riconoscimento ufficiale: la FIFA ha inserito la rete di Deiola nella shortlist delle undici migliori dell’anno, tra cui verrà scelto il vincitore del Premio Puskás 2025.

Il valore del Puskás Award

Intitolato al leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, mito del calcio degli anni ’50, il premio è uno dei più ambiti nel panorama calcistico internazionale. Negli anni, ha incoronato campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimović, autori di reti spettacolari che hanno lasciato a bocca aperta milioni di tifosi. La bellezza del gol di Deiola non risiede solo nella precisione e nella potenza del tiro, ma nella coralità dell’azione che lo ha preceduto.

Come votare

Il vincitore sarà deciso attraverso una combinazione di voti: il 50% assegnato dal pubblico e l’altro 50% da una giuria composta da FIFA Legends, ex campioni del calcio mondiale. Le votazioni sono già aperte sul sito ufficiale della FIFA e si chiuderanno il 3 dicembre. Ancora ignoti la data e il luogo della cerimonia dei FIFA The Best Awards, durante la quale verrà svelato il vincitore.

Se dovesse trionfare, il gol di Alessandro Deiola rappresenterebbe un orgoglio per il Cagliari e per la Sardegna. Il numero 14 rossoblù è un simbolo del Cagliari, società in cui è cresciuto e della Sardegna essendo originario di San Gavino Monreale