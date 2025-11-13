Qualificazioni Mondiali 2025: Moldova-Italia, le probabili formazioni

Penultima sfida delle qualificazioni Mondiali: l’Italia di Gennaro Gattuso sarà di scena in Moldova. Obiettivo tre punti per gli Azzurri con il commissario tecnico che è pronto a stravolgere l’undici iniziale. Le probabili formazioni del match.

Entra nel vivo la gara del girone dell’Italia: attacco inedito contro la Moldova, con Raspadori insieme a Scamacca dall’inizio visto l’infortunio di Kean. Spazio a Tonali, presente nell’elenco dei diffidati degli azzurri con Barella assente per squalifica. Il Ct cambia in porta e prepara diverse novità: confermato Gabbia in panchina, con Locatelli pronto a dar man forte a gara in corso!

Moldova-Italia, probabili formazioni

Moldova (5-3-2): Avram; Bors, Baboglo, Craciun, Platica, Reabciuk; Ionita, Caimacov, Rata; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu

Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. CT GattusoMo

La conferenza stampa di Gattuso

Alla vigilia del match in programma questa sera a Chisinau, il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci vuole grande impegno, grande rispetto per l’avversario e dobbiamo sudare. Sulla formazione? Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. In porta? Tocca a Vicario, e non a Donnarumma. Attacco? Scamacca e Raspadori partono dall’inizio, sicuramente a lui manca minutaggio. Saranno loro due a partire dall’inizio, non deve strafare: conosciamo le sue caratteristiche e la balistica che ha. Sappiamo cosa ci può dare, deve stare tranquillo e fare una partita seria. Dimarco riposa”.

La replica del Ct della Moldova

Dello stesso avviso, l’allenatore dei padron di casa, Lilian Popescu: “Affrontiamo una squadra di alto livello, con giocatori di valore, che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Per noi è una prova seria e allo stesso tempo un’opportunità per dimostrare che le cose stanno cambiando, passo dopo passo, in meglio. L’atmosfera in squadra è eccellente, i ragazzi sono determinati e vogliamo essere organizzati, disciplinati e coraggiosi in campo”.