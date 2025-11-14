SI HD

Italia–Norvegia: Azzurri in cerca di conferme in vista dei Playoff

La Nazionale guidata da Gattuso affronta a San Siro la superpotenza norvegese, dominatrice del girone e ancora imbattuta nelle qualificazioni. Italia e Norvegia chiudono così il percorso verso i Mondiali 2026 in una sfida che, per gli Azzurri, vale soprattutto per il morale e per testare la condizione in vista dei playoff già matematici.

Norvegia a punteggio pieno: numeri da corazzata

Italia e Norvegia chiudono il girone di qualificazione ai Mondiali 2026 a San Siro. La sfida vale soprattutto per il morale degli Azzurri, già destinati ai playoff: come riporta Planetwin365.news, la Norvegia guida il gruppo con 21 punti, frutto di 7 vittorie su 7, e vanta una differenza reti impressionante (+29). L’Italia segue a quota 18 ma con un distacco incolmabile: per il primo posto servirebbe un successo con 9 gol di scarto.

Lo storico 3-0 di Oslo e la riscossa degli Azzurri

Il precedente pesa: il 3-0 di Oslo ha segnato il cammino azzurro nelle qualificazioni, ma dopo quella sconfitta la squadra di Gattuso – subentrato nel frattempo a Spalletti – ha vinto le successive sei partite, l’ultima delle quali giovedì sera in casa della Moldavia: un 2-0 maturato solo nei minuti finali. La gara di San Siro è dunque un test per i playoff: il 20 novembre si scoprirà l’avversaria; al momento, in attesa della definizione dei gironi, le papabili sono una tra Svezia, Galles, Irlanda del Nord o Romania.

La forza della Norvegia: attacco devastante e difesa di ferro

Il dato più eloquente riguarda l’attacco norvegese: oltre 30 gol segnati in sette gare, trainati da Haaland, e una difesa che ha concesso solo 5 reti, una delle migliori d’Europa. In casa, però, gli Azzurri restano affidabili: 3 vittorie su 3 nelle qualificazioni, sempre con vantaggio all’intervallo. Storicamente, contro la Norvegia a San Siro l’Italia ha sempre segnato e non perde da oltre 14 anni in gare interne di qualificazione mondiale.

×