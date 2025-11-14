Mbappé, 400 gol a 26 anni: meglio di Ronaldo e Messi, ma il record è di un brasiliano

Kylian Mbappé ha raggiunto il traguardo delle 400 reti ufficiali, diventando il più giovane del XXI secolo a riuscirci. Un ritmo realizzativo superiore a quello di Messi e Ronaldo alla stessa età, che conferma la sua dimensione storica. Il record, però, non è il suo.

Il 400° gol ufficiale di Kylian Mbappé segna una nuova tappa nella sua ascesa tra i grandi del calcio mondiale. Il francese, a soli 26 anni, ha infranto un limite che molti campioni raggiungono molto più avanti in carriera. Il confronto con Messi e Cristiano Ronaldo evidenzia un dato impressionante: nessuno dei due era così prolifico a questa età. Il record, però, appartiene a un brasiliano. Ecco di chi stiamo parlando.

Mbappé a 400 reti, ma ecco chi ci ha messo meno tempo

Kylian Mbappé ha superato quota 400 gol ufficiali tra club e nazionale grazie a una doppietta nella vittoria per 4-0 della Francia contro l’Ucraina, nella qualificazione al Mondiale 2026. Per lui 27 gol con il Monaco, 256 con il Paris Saint-Germain, 62 con il Real Madrid e 55 con la Nazionale francese. A 26 anni e 328 giorni, è il più giovane del XXI secolo ad arrivare a questa soglia, prima di lui solo Pelé l’aveva fatto così presto, a 23 anni. Lionel Messi ci era arrivato a 27 anni e 3 mesi, Cristiano Ronaldo a 28 anni e 11 mesi. Mbappé, tuttavia, ha un approccio ambizioso: ha dichiarato che 400 gol “non impressionano” e che vuole segnare altri 400, ispirandosi all’incredibile traguardo dei 1.000 gol perseguito da Cristiano Ronaldo.

Mbappe insegue Ronaldo e Messi: ecco quanti gol gli mancano

400° gol da senior per Kylian Mbappe tra club e nazionale: 27 al Monaco, 55 con la Francia, 62 nel Real Madrid e 246 al PSG!

Nella vittoria della Francia che ha superato 4-0 l’Ucraina, la stella del Real Madrid, Kylian Mbappe ha segnato rispettivamente il suo 399° e 400° gol in carriera. 26 anni, 537 partite giocate tra tutte le competizioni. L’ex Monaco ha messo nel mirino Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino ha toccato quota 900 mentre il portoghese è a 953.

Un traguardo storico per il numero 10 del Real Madrid e della Nazionale Francese: a TF1, il capitano dei Blues non si nasconde: “400 non è un numero che impressiona la gente. Se vuoi passare alla storia e rimanere in quella cerchia che sconvolge la gente, devi aggiungerne almeno altri 400! Ho ancora molta strada da fare. Ma sono molto felice. È un traguardo simbolico. Voglio iniziare subito ad aggiungerne altri 400″.

Traguardo dei 1000 come CR7? “È irreale. Non avremmo mai pensato di poterlo raggiungere! Dobbiamo provarci, abbiamo una sola carriera. Il tempo vola. Cerco di godermi ogni momento e ogni partita per lasciare il segno. Real Madrid? Quando non si vince al Real Madrid, la gente parla molto. Abbiamo giocato male nelle ultime due partite e lo sappiamo, ma torneremo dopo la sosta pronti a battere l’Elche. Siamo tutti uniti per vincere tutti i titoli di questa stagione”, ha dichiarato dopo a Cadena Cope.