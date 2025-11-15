Italia U17, continua il sogno Mondiale: battuta la Repubblica Ceca

Dopo aver vinto 3 gare su 3 nella fase a gironi continua il sogno Mondiale per l’Italia Under 17 di Favo che sconfigge 2-0 la Repubblica Ceca grazie alle reti dei romanisti Arena e Maccaroni.

Un gol del classe 2009′ Arena e uno del 2008′ Maccaroni, entrambi appartenenti al settore giovanile della Roma, trascinano l’Italia U17 di mister Massimiliano Favo agli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Un’altra grande prestazione degli azzurrini che ora se la dovranno vedere contro l’Uzbekistan che ha sconfitto 4-3 ai rigori la Croazia dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Un’Italia che continua quindi a sognare, un successo importante, il quarto su quattro match. Per un’Italia che fatica quindi, quella maggiore, e una che è caduta per la prima volta nel nuovo corso, l’Under 21. Ce n’è una che continua a vincere e sogna il grande colpo.

Italia U17-Repubblica Ceca U17 2-0

Continua il sogno Mondiale dell’Italia U17 di Massimiliano Favo. Una vittoria pesantissima 2-0 contro la Repubblica Ceca firmata da Arena, attaccante classe 2009′ e Maccaroni, centrocampista classe 2008′, entrambi della Roma. Dopo aver dominato nella fase a gironi, 3 vittorie su 3 con solo un gol subito, continuano quindi a dominare gli azzurrini. Gara che si sblocca al 51′, a segnare l’attaccante classe 2009 della Roma. Al 78′ il raddoppio del centrocampista, appartenente sempre al club capitolino. Un primo tempo a rilento quello dei ragazzi di Favo che si scatenano nella ripresa con i due ragazzi della Roma e chiudono la gara nel finale con un super Longoni. Bravo il portiere del Milan a blindare il risultato, Longoni chiude la porta in faccia ad Hajek: terza partita su quattro senza subire gol, dato che inietta ulteriore fiducia in vista degli impegni più duri.

L’avversario

Agli ottavi l’Italia affronterà ora l’Uzebkistan che ha eliminato ai rigori la Croazia. Il match era terminato 1-1, vantaggio Uzbeko con Khasanov, pari Croato con Kusanovic. Ai rigori, gli errori di Pajsar e Kumar sono costati alla Croazia l’eliminazione. L’errore Uzbeko di Khakimov non ha influito. Decisivo il penalty di Khasanov. Nella fase a gironi l’Uzbekistan era arrivato secondo alle spalle dell’Irlanda. Vittorie con Paraguay 2-1 e Panama 6-1 e ko contro l’Irlanda, 2-1. In caso di successo il prossimo avversario ai quarti sarà una tra Uganda e Burkina Faso. Una sfida da non sottovalutare per l’Italia che aspira ad andare più avanti possibile dopo essersi fermata in semifinale nell’ultimo Europeo U17.