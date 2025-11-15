La sosta delle Nazionali tiene come sempre i club con il fiato sospeso. In casa della Juventus l’attenzione è rivolta in queste ore alle condizioni di Dusan Vlahovic, che si è dovuto fermare con la Serbia

La sosta delle Nazionali ha già portato delle ‘vittime’: fra tutti, è stato il Napoli a pagare subito dazio con lo stop di Zambo Anguissa con il Camerun, che lo terrà fuori dai giochi a lungo – alcune stime parlano anche di 3-4 ai box – per poi registrare anche l’infortunio di Amir Rrahmani. Anche in casa Juventus l’attenzione ora è massima, soprattutto nei confronti di Dušan Vlahović. Emergono infatti ora delle novità riguardo alle condizioni fisiche dell’attaccante bianconero, dopo le notizie che lo descrivevano affaticato al termine della sfida con la Serbia contro l’Inghilterra.

Juventus, stop Vlahovic con la Nazionale: le sue condizioni

Secondo le prime verifiche svolte dallo staff della nazionale serba, Dusan Vlahovic avrebbe manifestato un sovraccarico a un adduttore. Per questo motivo si prevede un breve periodo di riposo in vista probabilmente della prossima gara della Serbia, prevista domani contro la Lettonia. Al momento comunque non sembrano esserci segnali che destino particolare allarme. Resta quindi in dubbio se il ct Dragan Stojković deciderà di convocarlo per la partita di domani contro la Lettonia, una partita ormai priva di implicazioni per la qualificazione, dato che la Serbia ha già fallito il pass.

Vlahovic ci sarà con la Fiorentina? Le ultime sul suo infortunio

Nessuna preoccupazione dunque al momento in casa della Juventus per quanto riguarda l’infortunio di Dusan Vlahovic: nella delicatissima sfida da ex contro la Fiorentina, prevista il 22 novembre dopo la sosta, l’attaccante serbo ci sarà.

Un attaccante, Vlahovic, sul quale il nuovo tecnico Luciano Spalletti punta molto. Con la Juventus nella stagione 2025/26 Vlahović ha collezionato complessivamente 15 presenze: in questo arco di partite ha realizzato 6 gol, distribuiti tra Serie A e competizioni europee, e ha fornito 1 assist ai suoi compagni. Questi numeri riflettono il suo coinvolgimento sia in campionato che nelle competizioni internazionali, mostrando un contributo concreto in termini di realizzazioni offensive.

Resta sul banco la questione legata al suo rinnovo: Vlahovic ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 ed un ingaggio decisamente pesante, sul quale il club deve fare delle logiche riflessioni. Come spiegato dall’a.d. Comolli però la questione è rimandata di qualche mese ancora: intanto deve parlare il campo.