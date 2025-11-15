Mondiali 2026, 30 squadre già qualificate: ecco l’elenco completo

Dopo la Francia di Deschamps, da ieri sera anche la Croazia di Modric è ufficialmente qualificata al Mondiale. Sono 30 le squadre che hanno già strappato il pass per i Mondiali 2026.

Qualche big risponde presente: l‘Inghilterra l’aveva già fatto, agguantando il pass da tempo, adesso anche Francia (qualificata da giovedì sera, ndr) e Croazia hanno raggiunto in via ufficiale la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La situazione in giro per il mondo è in evoluzione. Se le qualificazioni in Sudamerica e Oceania si sono già concluse, differente è il discorso per Asia e Africa: in entrambi i continenti c’è da definire le nazionali che prenderanno parte allo spareggio Interzona Fifa, mentre nel nord e centro America si giocheranno a breve le ultime partite.

Mondiali 2026, le squadre già qualificate

Oltre ai Paesi ospitanti, che ricordiamo essere Canada, Messico e Stati Uniti. Andiamo nel dettaglio a conoscere le nazionali che hanno già strappato il pass per i Mondiali 2026. In Africa si tratta di Algeria, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia. Per quanto riguarda il continente asiatico, saranno presenti Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Giappone, Giordania, Iran, Qatar e Uzbekistan.

In Sud America si sono già qualificate Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Uruguay. Francia

Inghilterra e Croazia le formazioni europee che hanno già ottenuto la qualificazione.

Per ora sono 30 su 48 le squadre col pass in tasca: in questa sosta ne arriveranno altre dodici per arrivare dunque a un gruppo folto di 42 qualificate. Le ultime 6 nazionali arriveranno a marzo dai playoff europei (4) e da quello Interzona Fifa (2). E tra queste ci auguriamo che possa esserci l’Italia, che con tutta probabilità giocherà la semifinale degli spareggi (il sorteggio sarà il prossimo 21 novembre).

Mondiali, l’elenco di tutte le nazionali

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d’Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (3)

Francia

Inghilterra

Croazia

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay