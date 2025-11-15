SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Mondiali 2026, 30 squadre già qualificate: ecco l’elenco completo

Mondiali 2026, 30 squadre già qualificate: ecco l’elenco completo

di

Dopo la Francia di Deschamps, da ieri sera anche la Croazia di Modric è ufficialmente qualificata al Mondiale. Sono 30 le squadre che hanno già strappato il pass per i Mondiali 2026.

Qualche big risponde presente: l‘Inghilterra l’aveva già fatto, agguantando il pass da tempo, adesso anche Francia (qualificata da giovedì sera, ndr) e Croazia hanno raggiunto in via ufficiale la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La situazione in giro per il mondo è in evoluzione. Se le qualificazioni in Sudamerica e Oceania si sono già concluse, differente è il discorso per Asia e Africa: in entrambi i continenti c’è da definire le nazionali che prenderanno parte allo spareggio Interzona Fifa, mentre nel nord e centro America si giocheranno a breve le ultime partite.

Mondiali 2026, 30 squadre già qualificate
Mondiali 2026, 30 squadre già qualificate

Mondiali 2026, le squadre già qualificate

Oltre ai Paesi ospitanti, che ricordiamo essere Canada, Messico e Stati Uniti. Andiamo nel dettaglio a conoscere le nazionali che hanno già strappato il pass per i Mondiali 2026. In Africa si tratta di Algeria, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia. Per quanto riguarda il continente asiatico, saranno presenti Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Giappone, Giordania, Iran, Qatar e Uzbekistan.

In Sud America si sono già qualificate Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Uruguay. Francia
Inghilterra e Croazia le formazioni europee che hanno già ottenuto la qualificazione.

Per ora sono 30 su 48 le squadre col pass in tasca: in questa sosta ne arriveranno altre dodici per arrivare dunque a un gruppo folto di 42 qualificate. Le ultime 6 nazionali arriveranno a marzo dai playoff europei (4) e da quello Interzona Fifa (2). E tra queste ci auguriamo che possa esserci l’Italia, che con tutta probabilità giocherà la semifinale degli spareggi (il sorteggio sarà il prossimo 21 novembre).

Mondiali, l’elenco di tutte le nazionali

PAESI OSPITANTI (3)

Canada
Messico
Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria
Capo Verde
Costa d’Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan

EUROPA (3)
Francia
Inghilterra
Croazia

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)

Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×