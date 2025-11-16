Clamoroso al Mondiale U17: rissa con invasione di campo

Ha del clamoroso quello che è successo al termine del match dei sedicesimi di finale del Mondiale U17 tra Francia e Colombia, terminata 2-0. C’è stata infatti una rissa furibonda con invasione di campo.

Sono bastate alla Francia le reti di Valero al 14′ e di Mounguengue al 94′ per battere ed eliminare la Colombia ai sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 attualmente in corso in Qatar. Nel prossimo turno la Francia affronterà il Brasile. Quello che ha fatto discutere non è stata però la partita o il risultato e nemmeno il prossimo match ma quello che è successo al termine della gara tra la formazione Europea e quella Sudamericana. Si è infatti scatenato un rissone che ha portato le due formazioni ad invadere un campo li vicino dove era in svolgimento il sedicesimo di finale tra Argentina e Messico. Gara poi vinta ai rigori dai Centramericani.

Francia-Colombia, rissone nel finale

Si è verificata una rissa furibonda dopo il fischio finale di Francia-Colombia, partita del Mondiale Under 17 che si sta disputando in Qatar. Il litigio tra i membri delle due squadre ha invaso il campo dove si stava giocando Argentina-Messico. Gara poi vinta ai rigori dal Messico. La Francia aveva invece appena sconfitto 2-0 la Colombi. Quella che si è verificata è stata una vera e propria corrida che ha sorpreso tutti, le persone sugli spalti e i commentatori che hanno raccontato il match. L’episodio ha spinto la Federazione francese a presentare un reclamo formale alla FIFA. Ecco le immagini:

#Atención/ fuerte sanción se viene para Colombia tras quedar eliminado del mundial por la riña entre las selecciones de Colombia 🇨🇴 y Francia 🇫🇷 en la Copa del Mundo Sub 17. pic.twitter.com/q20iCW1tyy — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 15, 2025

Da dove è nata la rissa

Secondo le ricostruzioni, messe in atto dalle persone lì presenti, la scintilla sarebbe stata accesa da Christ Batola, numero 10 francese, che negli ultimi minuti della partita avrebbe fatto innervosire i giocatori colombiani con gesti provocatori dopo il secondo gol della formazione francese, arrivato al 94′. La tensione, già alta durante il match, è esplosa subito dopo il fischio finale, con l’attaccante colombiano Santiago Londoño tra i primi a reagire, dando il via a spintoni e scambi violenti. Gli scontri sono proseguiti per diversi metri fino ad invadere il terreno di gioco dove si stava disputando il match tra Argentina e Messico. Una volta calmata la rissa la gara tra Argentina e Messico è poi continuata e ha visto i Centramericani avere la meglio ai rigori. Agli ottavi ci sarà Brasile-Francia e Messico-Portogallo.