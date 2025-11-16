Ci siamo: stasera alle 20.45 l’Italia ospita la Norvegia a San Siro, nell’ultimo atto del percorso di Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Agli azzurri servirebbe un’impresa davvero impossibile per evitare i playoff, ma Gattuso non fa calcoli e sceglie i migliori per chiudere al meglio il cammino. Ecco le probabili formazioni

Vuoi per l’onore, vuoi per arrivare al meglio agli eventuali playoff: guai a definire inutile la sfida dell’Italia di questa sera – calcio d’inizio alle 20.45 – contro la Norvegia. Il teatro è quello giusto: si gioca allo stadio San Siro. Che di imprese ne ha viste tante, anche se quella che è chiamata a fare l’Italia stasera appare davvero troppo anche per i più instancabili sognatori. E allora perché è importante? Per chiudere con più fiducia un percorso di Qualificazioni ai Mondiali che è stato accompagnato dal dilagante scetticismo e proiettarsi al meglio ai playoff di marzo, con più fiducia. Vediamo di seguito le probabili formazioni con le scelte del ct Gennaro Gattuso.

Italia-Norvegia, impresa impossibile? Le probabili scelte

Gennaro Gattuso si è rifiutato nella conferenza stampa della vigilia di alimentare i sogni di un’impresa che è davvero impossibile, forse. Pensare che questa Italia possa battere addirittura con 9 reti di scarto questa Norvegia, che non ha sbagliato un colpo ed ha subito pochissimo, è compito arduo.

Gattuso però sceglie comunque i migliori che ha a disposizione, dando spazio a Pio Esposito vicino a Retegui per sostituire Kean, con Politano e Dimarco sulle due fasce. Mancini comanderà la difesa, con Di Lorenzo e Bastoni ai suoi fianchi. Possibile lancio dal primo minuto di Locatelli con Barella e Frattesi.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia: spazio a Pio Esposito?

Ecco dunque di seguito la probabile formazione dell’Italia di Gennaro Gattuso, con tutte le scelte dei giocatori che proveranno a togliersi un’ultima soddisfazione contro la Norvegia di Erling Haaland e Alexander Sorloth. Un successo significherebbe per gli azzurri aver raggiunto la sesta vittoria consecutiva nella gestione Gattuso: un bel segnale per arrivare con maggior fiducia e morale agli spareggi di marzo.

Come si può vedere dalle scelte per la probabile formazione dell’Italia, Gattuso ha intenzione di schierare i migliori che ha a disposizione, considerando lo stato di forma e gli infortuni. Questa la probabile formazione dell’Italia per la sfida di stasera contro la Norvegia.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.