Home » Calcio » Italia-Norvegia, ci siamo! Le ultimissime sulle probabili formazioni

Ci siamo: stasera alle 20.45 l’Italia ospita la Norvegia a San Siro, nell’ultimo atto del percorso di Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Agli azzurri servirebbe un’impresa davvero impossibile per evitare i playoff, ma Gattuso non fa calcoli e sceglie i migliori per chiudere al meglio il cammino. Ecco le probabili formazioni

Vuoi per l’onore, vuoi per arrivare al meglio agli eventuali playoff: guai a definire inutile la sfida dell’Italia di questa sera – calcio d’inizio alle 20.45 – contro la Norvegia. Il teatro è quello giusto: si gioca allo stadio San Siro. Che di imprese ne ha viste tante, anche se quella che è chiamata a fare l’Italia stasera appare davvero troppo anche per i più instancabili sognatori. E allora perché è importante? Per chiudere con più fiducia un percorso di Qualificazioni ai Mondiali che è stato accompagnato dal dilagante scetticismo e proiettarsi al meglio ai playoff di marzo, con più fiducia. Vediamo di seguito le probabili formazioni con le scelte del ct Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso, CT Italia
Il CT dell’Italia, Gennaro Gattuso: stasera la Norvegia, le probabili formazioni

Italia-Norvegia, impresa impossibile? Le probabili scelte

Gennaro Gattuso si è rifiutato nella conferenza stampa della vigilia di alimentare i sogni di un’impresa che è davvero impossibile, forse. Pensare che questa Italia possa battere addirittura con 9 reti di scarto questa Norvegia, che non ha sbagliato un colpo ed ha subito pochissimo, è compito arduo.

Gattuso però sceglie comunque i migliori che ha a disposizione, dando spazio a Pio Esposito vicino a Retegui per sostituire Kean, con Politano e Dimarco sulle due fasce. Mancini comanderà la difesa, con Di Lorenzo e Bastoni ai suoi fianchi. Possibile lancio dal primo minuto di Locatelli con Barella e Frattesi.

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter
Francesco Pio Esposito, titolare contro la Norvegia?

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia: spazio a Pio Esposito?

Ecco dunque di seguito la probabile formazione dell’Italia di Gennaro Gattuso, con tutte le scelte dei giocatori che proveranno a togliersi un’ultima soddisfazione contro la Norvegia di Erling Haaland e Alexander Sorloth. Un successo significherebbe per gli azzurri aver raggiunto la sesta vittoria consecutiva nella gestione Gattuso: un bel segnale per arrivare con maggior fiducia e morale agli spareggi di marzo.

Come si può vedere dalle scelte per la probabile formazione dell’Italia, Gattuso ha intenzione di schierare i migliori che ha a disposizione, considerando lo stato di forma e gli infortuni. Questa la probabile formazione dell’Italia per la sfida di stasera contro la Norvegia.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.

