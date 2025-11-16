L’Italia esce sconfitta 1-4 dal match di San Siro contro la Norvegia chiudendo così nel modo peggiore possibile questo 2025. Gli azzurri disputeranno ora a marzo il playoff per provare ad accedere al Mondiale.

Vince 1-4 la Norvegia a San Siro contro l’Italia. Azzurri che resistono per un’ora crollando poi negli ultimi 30 minuti. Pio Esposito la sblocca al 10′ ma è solo un’amara illusione. Nella ripresa prima Nusa, poi Haaland(doppietta) e infine Strand Larsen stendono la banda Gattuso che a marzo dovrà passare dai playoff per accedere al Mondiale. Prestazione buona nel primo tempo, l’Italia cala nella ripresa e poi crolla nell’ultima mezz’ora confermando i pochi progressi dalla sconfitta di Oslo. Un’Italia che fatica a reagire all’uno-due di Haaland e nel finale subisce anche il colpo dell’1-4 da parte dei norvegesi.

Italia-Norvegia 1-4

Un’illusione di vittoria durata poco più di un’ora. L’Italia prima la sblocca poi crolla nell’ultima mezz’ora a San Siro finisce 1-4 per la Norvegia. Azzurri che la sbloccano al 10’. Retegui scambia con Dimarco che appoggia per Pio Esposito con l’attaccante dell’Inter bravo a girarsi e a trovare la sua prima rete al Meazza. Nella ripresa gli azzurri calano e la Norvegia cambia marcia al 63’ è Nusa a fare 1-1. L’attaccante riceve e punta Politano calciando poi da fuori trovando la deviazione vincente che supera Donnarumma per il gol del pari.

Al 78’ inizia l’Haaland show con la punta del City che in due minuti chiude la partita. Prima indirizzando in porta il preciso cross del subentrato Bobb da sinistra per il suo 54^ gol in nazionale in 48 partite. 60 secondi e arriva subito l’1-3. Thorsby cavalca la fascia destra e crossa al centro dove arriva ancora la punta del City che sul primo palo è il più freddo di tutti a battere Donnarumma facendo 55. Quando tutto sembra finito arriva anche l’1-4 Norvegese. A segnare è Strand Larsen che lanciato in profondità punta Mancini saltandolo e piazzando poi con il mancino alle spalle di Donnarumma. Con l’Italia che dopo 6 vittorie consecutive torna a cadere, ancora con la Norvegia. Primo ko per Gattuso che a Marzo dovrà obbligatoriamente superare il playoff per evitare l’incubo del terzo mondiale di fila mancato.

Le parole di Gattuso

Il CT azzurro, Gennaro Gattuso, ha commentato così il ko 1-4 contro la Norvegia: “Chiediamo scusa ai tifosi, per i 4 gol presi, è un risultato pesante – ha detto il ct azzurro alla Rai -. Peccato perché abbiamo fatto un primo tempo molto buono, poi un secondo tempo al di sotto. Ed è questo il maggior rammarico. La partita è cambiata quando nei primi secondi della ripresa hanno subito calciato in porta, ci è venuto il braccino. E siamo mancati sulle distanze, abbiamo dato campo“.