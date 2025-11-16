Parrott, che storia! Da scarto del Tottenham a eroe d’Irlanda

Un’immagine che dice tutto: l’esultanza di Troy Parrott al 97esimo. È l’eroe d’Irlanda, sogno Mondiale ancora vivo grazie alle sue reti negli ultimi giorni.

Al Tottenham c’è chi lo rimpiange e non ha proprio tutti i torti perché Troy Parrott, attaccante classe 2002, si sta davvero ben comportando nell’ultima stagione tra l’exploit con la maglia dell’AZ Alkmaar e le realizzazioni al servizio della sua Irlanda. Ci sono i suoi gol (cinque) in due partite nel bottino irlandese verso gli spareggi per i prossimi Mondiali del 2026.

C’è sempre il timbro di Parrott

Qualcuno, in tempi non sospetti, dalle parti di Londra aveva il dubbio che il Tottenham non avesse aspettato a sufficienta Parrott. 17 gol due stagioni fa con la maglia dell’Excelsior in 29 presenze, l’anno scorso bottino di 14 reti e due assist in 20 partite all’AZ e quest’anno, sempre in Eredivisie, è partito benissimo realizzando 6 gol in 7 presenze. Ma il contributo storico è avvenuto con la maglia della nazionale irlandese perché Parrott, seconda punta mobile e in grado di far male agli avversari con il suo dinamismo tra le linee e nell’attacco alla profondità, si è scatenato nel migliore dei modi.

TROY PARROTT 🇮🇪 5 goals in 2 games to fire Ireland to the World Cup playoffs vs Portugal and Hungary against all odds From a squad player at Spurs to a talisman for AZ Alkmaar with 39 G/A from last season until now …And now a national hero ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/llu0LvimEQ — FPL Velvet (@FplVelvet) November 16, 2025

La doppietta al Portogallo è stato solamente il preludio per qualcosa di ancora più grande, concretizzata oggi: la tripletta in Ungheria. Un finale da film, al 97esimo: con una palla vagante sulla quale Parrott ha trovato la deviazione vincente, realizzando una storica tripletta che ha permesso all’Irlanda di restare in corsa per i Mondiali. Il cammino passerà dai playoff a marzo: semifinale ed eventuale finale. Sembrava un’opzione complicatissima, ma negli ultimi giorni Parrott ha indossato il mantello da Supereroe.