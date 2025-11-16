Le Qualificazioni per i Mondiali 2026 stanno per giungere all’ultima curva: nei prossimi giorni si avrà un quadro chiaro delle squadre qualificate direttamente e di quelle che passeranno per i playoff. Intanto i dati sui migliori marcatori sono chiari: la classifica la comanda Haaland, il primo italiano dista ben 9 reti

Mondiali 2026, ci siamo quasi: entro le prossime 48 ore si conosceranno con certezza le squadre che strapperanno direttamente il pass per la manifestazione iridata per quanto riguarda il continente europeo. L’Italia sarà fra le squadre che dovranno passare per i playoff, questo a meno di un risultato che davvero nessuno può pronosticare (contro la Norvegia servirebbe una vittoria con 9 gol di scarto). E proprio nel confronto di stasera emerge la differenza fra i bomber italiani e quelli norvegesi, che ben spiega le difficoltà sulle quali Gattuso è stato chiamato a lavorare. Dando uno sguardo alla classifica marcatori del percorso di qualificazioni al Mondiale 2026 infatti, emerge il dominio assoluto di Erling Haaland, che dista ben 9 reti dal primo attaccante dell’Italia.

Qualificazioni Mondiali 2026, chi scala la classifica marcatori

Erling Haaland comanda la classifica marcatori con ben 14 gol: stasera il bomber del Manchester City proverà ad incrementare il proprio bottino a San Siro, contro l’Italia. Il suo compagno di reparto, Alexander Sorloth, è a quota 5, proprio come il primo attaccante italiano, Mateo Retegui. A seguire immediatamente Haaland nella graduatoria però sono due giocatori a segno di recente: l’ex Inter Marko Arnautovic, autore di una doppietta nel 2-0 dell’Austria contro Cipro di ieri, e Memphis Depay, autore dell’1-1 contro la Polonia: entrambi sono secondi a 8 reti. In ascesa anche l’attaccante della Fiorentina Edin Dzeko: il suo gol nel 3-1 della Bosnia Erzegovina contro la Romania gli vale l’aggancio a Retegui a 5 gol.

Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica marcatori

Ecco la classifica marcatori delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, che si concluderanno nei prossimi giorni. A comandare, con largo distacco rispetto ai secondi in graduatoria, è il centravanti norvegese Erling Haaland, prossimo sfidante dell’Italia di Gennaro Gattuso. Di seguito la lista dei migliori marcatori. Retegui ha le stesse reti di mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

14 gol

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

8 gol

Marko Arnautovic (Austria, Stella Rossa) e Memphis Depay (Olanda, Corinthians)

6 gol

Andrej Kramaric (Croazia, Hoffenheim), Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), Kevin De Bruyne (Belgio, Napoli) e Mikel Merino (Spagna, Arsenal) 6 gol

5 gol

Mateo Retegui (Italia, Al Quadsiah), Alexander Sorloth (Norvegia, Atletico Madrid), Edin Dzeko (Bosnia Erzegovina, Fiorentina), Cristiano Ronaldo (Portogallo, Al-Nassr), Mikel Oyarzabal (Spagna, Real Sociedad), Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), Thelo Aasgaard (Norvegia, Rangers).