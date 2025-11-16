Altro che amichevole: la sfida fra Stati Uniti e Paraguay finisce con un parapiglia furibondo. Il motivo? Tutto nasce da una semplice rimessa laterale in pieno recupero, con la palla contesa fra due giocatori. Ecco il video dell’accaduto

Alla faccia dell’amichevole. Nella notte italiana si è giocata la sfida fra Stati Uniti e Paraguay: niente di più che un test probante per le due compagini in vista del prossimo Mondiale. Nel finale di gara però si accende la maxi-rissa. Il parapiglia si accende al 91′ della sfida, sul punteggio di 2-1 per gli Stati Uniti. Il motivo? Un pallone conteso fra due giocatori, Freeman e Gomez, che ha scatenato le reazioni prima della panchina ospite e poi della quasi totalità dei protagonisti in campo, fra spintoni e colpi proibiti. Vediamo di seguito cosa è successo.

Usa-Paraguay, il video della rissa in amichevole

Finale infuocato nell’amichevole tra Stati Uniti e Paraguay, sfociato in una maxi rissa scatenata dal capitano sudamericano Diego Gomez e dall’americano Alex Freeman. Nonostante si trattasse soltanto di un test amichevole, la gara disputata nella notte a Chester, in Pennsylvania, è degenerata negli ultimi minuti, quando la tensione è esplosa improvvisamente.

Con gli USA avanti 2-1 — risultato poi rimasto tale al triplice fischio — l’episodio è partito da un alterco tra Gomez e Freeman, per poi coinvolgere progressivamente tutti i giocatori in campo e perfino gli uomini delle due panchine. Ecco di seguito le immagini video dell’incredibile parapiglia che si è acceso in campo.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Rissa in Usa-Paraguay, le conseguenze

La squadra guidata da Mauricio Pochettino era passata in vantaggio grazie al gol di Giovanni Reyna, tornato titolare con la Nazionale americana dopo settembre. Il Paraguay aveva poi risposto con Alex Arce, prima della rete decisiva firmata da Folarin Balogun. Al 92’, mentre mancavano soltanto un paio di minuti al termine del recupero, si è acceso il caos. Freeman, terzino dell’Orlando City, e Gomez, centrocampista del Brighton, hanno iniziato a contendersi il pallone a gioco fermo. Il diverbio si è trasformato in spintoni e strattoni, innescando in pochi istanti una vera e propria colluttazione.

L’incidente, avvenuto vicino alla linea laterale, ha attirato anche i componenti delle due panchine, che sono entrati a loro volta nel parapiglia, rendendo impossibile all’arbitro mantenere il controllo immediato della situazione. Una volta riportata la calma, il direttore di gara Cristhofer Corado ha espulso Omar Alderete, difensore paraguaiano del Sunderland che però non si trovava in campo al momento dell’episodio. Per gli USA, invece, è arrivato soltanto un cartellino giallo ai danni di Cristian Roldan. Nessuna punizione, sorprendentemente, per i due protagonisti iniziali della rissa, Freeman e Gomez.