Non bastasse la pessima figura fatta dall’Italia di Gennaro Gattuso sotto i colpi di Haaland e compagni, dopo la sfida fra gli azzurri e la Norvegia di Solbakken arriva una notizia che nulla ha a che fare con il calcio. Una tifosa infatti sarebbe stata molestata nei bagni dello stadio di San Siro – sede della sfida terminata 1-4 per la Norvegia – o almeno questo sostiene la studentessa norvegese di 24 anni protagonista, suo malgrado, dell’accaduto. La polizia sta indagando sull’accaduto e ci sarebbe già un sospettato.

Secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport una studentessa norvegese di 24 anni, attualmente iscritta ad una Università nella città di Milano, avrebbe denunciato di essere stata molestata nei bagni di San Siro nel corso della sfida persa dall’Italia contro la Norvegia, domenica sera.

La ragazza si trovava al Meazza per seguire la partita assieme ad alcuni amici suoi connazionali. Nel suo racconto, parla del fatto che ad un certo punto si sarebbe sentita poco bene e si sarebbe recata al bagno, accompagnata in particolare da un’amica. L’amica però sarebbe rimasta fuori dal bagno dove, spiega la ragazza, sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da un ragazzo.

Studentessa molestata in Italia-Norvegia: sospettato addetto alle pulizie

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo in questione sarebbe un addetto alle pulizie, così sosterrebbe la ragazza molestata. Che avrebbe parlato di un ragazzo egiziano di 25 anni, da lei poi riconosciuto dopo l’accaduto.

Scossa dall’accaduto, avrebbe poi segnalato il sospettato ad uno steward che lo ha bloccato ed accompagnato presso il posto di polizia dello stadio. Il ragazzo in questione è stato indagato a piede libero per violenza sessuale. Interrogato dagli agenti, il 25enne avrebbe però respinto le accuse, spiegando di essersi solo avvicinato alla ragazza per accertarsi sulle sue condizioni, visto che aveva notato che si sentiva poco bene. I poliziotti stanno cercando altri testimoni per chiarire quanto successo