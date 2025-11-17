Antonio Conte torna alla base: oggi conduce lui l’allenamento a Castel Volturno. Un ritorno dopo tre giorni di assenza che hanno fatto molto discutere. Ed ora spunta anche un retroscena legato ai calciatori ed alle chiamate che sarebbero state evitate in questo periodo di riposo

Antonio Conte torna a Napoli. L’allenamento delle 14.30 degli azzurri sarà condotto dal primo allenatore. Una notizia, visto che da tre giorni non si parla d’altro dell’assenza dell’ex tecnico di Juventus ed Inter dalla base. Tanti sono stati i giorni di permesso nei quali Conte ha fatto perdere le proprie tracce, con voci sul fatto che si fosse recato a Torino, piuttosto che a Lecce. Giorni nei quali si è discusso molto a livello mediatico sull’opportunità di un gesto che non è sembrato il massimo, in un momento così delicato (qui ne parla il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello). E che non riguarda solo giornali e televisioni: spunta ora un retroscena che riguarda delle chiamate che sarebbero state evitate dall’allenatore, provenienti da alcuni dei suoi fedelissimi.

Napoli, Conte assente da giorni: il giallo da chiarire

Antonio Conte si è assentato per tre giorni da Napoli. Un permesso concordato, certamente, ma che come normale che sia ha fatto parecchio rumore. Nelle ultime sette gare fra campionato e coppe il Napoli ha perso tre partite, delle quali una nell’imbarcata per 6-2 contro il PSV Eindhoven, pareggiandone due a reti bianche contro Como ed Eintracht Francoforte.

Se è vero che nulla è perduto e che gli azzurri sono più che mai in corsa per lo Scudetto, al contempo non si può non notare che in un momento oggettivamente delicato sia mancata una certa chiarezza. Questo perché al momento è filtrato solamente che il permesso fosse stato concordato, ma non i motivi per i quali sia arrivato proprio ora, subito dopo uno sfogo mediatico come quello di Bologna.

Napoli, retroscena Conte: le chiamate evitate con i fedelissimi

In merito a questa spinosa questione emerge ora un ulteriore dettaglio che, se confermato, non farebbe che alimentare questi dubbi. L’edizione odierna de Il Mattino infatti , in questi giorni vari calciatori azzurri avrebbero provato a contattarlo, senza successo.

“Gli sono arrivate decine di telefonate e messaggi ma sembra che persino ai suoi fedelissimi abbia deciso di non rispondere”, riporta il quotidiano. Il vero confronto con la squadra avverrà comunque a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando torneranno tutti i nazionali e non è escluso possa essere presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, oggi assente.