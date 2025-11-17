Nigeria, ko e niente mondiale: agli spareggi la R.D. Congo

Vince ai rigori la R.D. Congo contro la Nigeria e accede così agli spareggi per ottenere un posto per il prossimo Mondiale. Definitivamente eliminata la Nigeria di Osimhen, uscito infortunato.

In un incontro ricco di emozioni, la Repubblica Democratica del Congo ha sconfitto la Nigeria ai calci di rigore. Dopo aver pareggiato 1-1 al termine dei tempi supplementari. Con questa vittoria, la squadra congolese si è guadagnata un posto nei playoff interconfederali per la Coppa del Mondo 2026. La sfida si è svolta a Rabat, in Marocco, dove la R.D. Congo ha mostrato grande determinazione, mantenendo vive le speranze di partecipare al torneo mondiale per la prima volta dal 1974. Un risultato straordinario arrivato dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone e dopo aver eliminato nel giro di pochi giorni Camerun e Nigeria.

R.D. Congo-Nigeria 1-1 nei supplementari

Gara iniziata con la Nigeria che ha immediatamente preso il comando grazie ad un gol di Frank Onyeka al terzo minuto. La Repubblica Democratica del Congo non si è lasciata intimidire e ha reagito con veemenza pareggiando la gara già nella prima frazione. Nonostante un avvio difficile, i congolesi hanno trovato il pareggio al 32° minuto grazie a un gol di Meschack Elia, che è riuscito a sfruttare un errore della difesa nigeriana. Gara condizionata anche dall’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, partito titolare al fianco di Lookman e Chukwueze, è stato costretto a uscire a fine primo tempo, rientrando negli spogliatoi in lacrime. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara, ma la reazione emotiva di Osimhen non lascia presagire nulla di buono. La gara è poi rimasta in parità fino alla fine quando sono stati decisivi i rigori e l’ingresso del secondo portiere della R.D. Congo Timothy Fayulu.

Fayulu eroe, R.D. Congo avanti ai rigori

La gara tra Nigeria e R.D. Congo è terminata dopo i tiri di rigore. La formazione congolese si è così qualificata ai playoff interconfederali, eliminando Osimhen e compagni dalla corsa alla Coppa del Mondo. Un match deciso da Fayulu, secondo portiere della Repubblica Democratica del Congo, entrato al termine dei supplementari. L’estremo difensore ha parato due dei 3 rigori sbagliati dalla Nigeria. Quelli sbagliati da Simon e Ajayi, l’errore decisivo. Il primo errore era stato di Bassey che ha calciato alto. Dall’altra parte errori di Moutoussamy e Tuanzebe. Decisivo poi dal dischetto Mbemba che aveva segnato il gol vittoria anche contro il Camerun.