Coppa Davis 2025: Italia a caccia del tris senza Sinner e Musetti

L’esordio degli azzurri mercoledì a Bologna contro l’Austria. La Coppa Davis 2025 chiude ufficialmente la stagione tennistica e vede l’Italia impegnata nella missione di conquistare il terzo titolo consecutivo, nonostante le assenze pesanti di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Dal 18 al 23 novembre 2025, la SuperTennis Arena di Bologna ospiterà le Davis Cup Finals, l’evento che assegna il titolo mondiale tra le ultime otto nazionali qualificate.

Formula ormai consolidata: due singolari e un doppio, tutti al meglio dei tre set e racchiusi nella stessa giornata.

Azzurri all’esordio contro l’Austria orfani dei big

L’Italia, che difende i titoli conquistati nel 2023 e 2024, debutta mercoledì 19 novembre alle 16 contro l’Austria. Una sfida da non sottovalutare, nonostante i favori del pronostico pendano nettamente dalla parte degli uomini di Filippo Volandri. La vincente affronterà in semifinale Francia o Belgio.

Come riporta Planetwin365.news, il capitano Volandri dovrà rinunciare a Jannik Sinner, fresco trionfatore alle ATP Finals, e a Lorenzo Musetti, che ha annunciato il proprio forfait a Torino. Non ci sarà, dall’altra parte del tabellone, nemmeno Carlos Alcaraz, fuori per un infortunio alla coscia.

Gli Azzurri si affideranno a un gruppo solido e collaudato. Convocati: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per il singolare, il ballottaggio riguarda Sonego, Cobolli e Berrettini, mentre nel doppio non ci sono dubbi: la coppia Bolelli–Vavassori rappresenta una garanzia a livello internazionale.

Austria, la sorpresa guidata da Misolic

La squadra austriaca arriva a Bologna senza pressioni. Il numero uno sarà Filip Misolic, oggi 80° al mondo ma che a gennaio era oltre il 300° posto. Completano il team Jurij Rodionov (n.160) e Lukas Neumayer (n.188), finalista quest’anno al Challenger di Venezia. Occhi puntati soprattutto sul doppio: Miedler ed Erler, coppia affiatata e pericolosa, hanno già conquistato insieme sette titoli ATP tra 250 e 500. Un banco di prova insidioso anche per gli esperti Bolelli e Vavassori.

Le semifinali sono in programma 21 e 22 novembre, mentre la finale si giocherà domenica 23 novembre.

