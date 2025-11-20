La popstar britannica Dua Lipa ha fatto notizia anche fuori dal palco: la cantante è stata avvistata al Maracanã per assistere al classico carioca Fluminense–Flamengo, valida per la 34ª giornata del Campionato Brasiliano.

Dua Lipa, che si trova in Brasile per uno dei concerti della sua tournée, era ospite in uno sky box riservato al Fluminense, secondo quanto riferito dalla stampa sportiva. La sua presenza è stata celebrata dal club, che ha condiviso sui social immagini della cantante che sorride e interagisce con altri tifosi nel palco.

LA CARA LO DICE TODO… Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. 🥲⚽🇧🇷 📹 @fluminensefc pic.twitter.com/LRjO2JXzL0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025

Dua Lipa al Maracanà per Fluminense-Flamengo

Nel corso della partita, Dua Lipa ha assistito al primo gol segnato da Lucho Acosta, che ha aperto le marcature per il Fluminense, e ha esultato con entusiasmo insieme agli altri spettatori del suo settore. Durante l’intervallo è stata riconosciuta da altri tifosi, che si sono avvicinati per foto e saluti, e ha ricevuto in regalo una maglia del Fluminense.

Non è la prima volta che una celebrità internazionale si unisce al pubblico tricolore: in passato anche artisti come Bruno Mars e Ed Sheeran hanno seguito partite del Flu dal Maracanã. La scelta di Dua Lipa non sembra casuale: la cantante ha dimostrato un vero interesse per il calcio sudamericano, già durante la sua precedente tappa in Argentina, dove ha assistito al celebre confronto fra Boca Juniors e River Plate.

Il look di Dua al Maracanã ha attirato poi l’attenzione: indossava una maglia verde-gialla, richiamando i colori del Brasile. La sua presenza ha portato un’energia particolare al match, mescolando il glamour internazionale al calore della tifoseria locale.

Dal punto di vista del Fluminense, è indubbiamente un colpo di visibilità: avere una superstar mondiale come ospite d’onore durante un derby così sentito è un grande momento di marketing e pop culture. Il club non ha perso l’occasione di festeggiare, pubblicando immagini e ringraziando Dua Lipa per il sostegno.

Dua Lipa anche al Superclasico

L’artista di origini albanesi si trova da qualche giorno a Buenos Aires, dove ha visitato alcuni luoghi, ha cenato con la famiglia e i compagni in un lussuoso ristorante e ha condiviso foto con i fan che l’hanno accolta e aspettata all’hotel in cui avrebbe alloggiato. I fan di Dua Lipa sono ovviamente contentissimi, ma non lo sono molto i tifosi del River Plate. Il montaggio del complesso del concerto ha impedito al River di svolgere il consueto ritiro pre-partita al Monumental.

Il Superclasico si gioca in una condizione di classifica particolare: se il Boca Juniors guida la classifica insieme al Santa Fe a quota 23 punti, ben diverso è il discorso per il River, che si trova al sesto posto nel Gruppo B a quota 21 punti, distante ben dieci lunghezze dalla capolista Rosario. Una modifica dunque al rituale pre-partita per il River, che deve trovare un’alternativa all’allenamento per la rifinitura in vista di una delle partite più sentite nel mondo del calcio. Dua Lipa, dunque, ha scombussolato i piani per l’avvicinamento al Superclasico. Ma in campo, comunque, sarà spettacolo tra le due squadre con il solito tutto esaurito e le magnifiche coreografie che le due tifoserie sanno comporre in modo superbo.

