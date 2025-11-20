Inter–Milan: un Derby della Madonnina che vale il primo posto in classifica

Il prossimo Derby della Madonnina promette scintille: domenica sera il Meazza sarà il palcoscenico della sfida tra Inter e Milan, un confronto che va ben oltre la rivalità cittadina. I nerazzurri, a digiuno di vittorie da cinque derby, cercano il riscatto proprio contro i rossoneri, mentre Allegri non supera i cugini dal 6 agosto 2011. Con le due squadre divise da appena due punti, il derby milanese diventa un vero scontro diretto per il primato in Serie A, decisivo per definire gli equilibri della parte alta della classifica.

Nerazzurri in testa, ma la difesa è da registrare

L’Inter di Chivu si presenta al derby da leader della classifica in coabitazione con la Roma con 24 punti, frutto di 8 vittorie e 3 sconfitte (nessun pareggio). Come riporta Planetwin365.news, i neroazzurri vantano il miglior attacco del campionato: 26 gol segnati, una media di oltre due reti a partita. Il problema, semmai, è dietro: 12 reti subite, le stesse del Sassuolo, ottavo in classifica. Guardando i precedenti, i nerazzurri non battono il Milan da cinque derby, ma avevano vinto le sei stracittadine precedenti.

Rossoneri quasi perfetti con le grandi

Il Milan di Allegri insegue a 22 punti, a meno due dai cugini e dopo la sconfitta all’esordio con la Cremonese, ha inanellato 10 risultati utili consecutivi con 6 vittorie e 4 pareggi. Il grande paradosso rossonero è la differenza di rendimento: contro le “big”, il Milan è stato quasi perfetto con i successi su Napoli e Roma e lo 0-0 di Torino (condizionato dal rigore fallito da Pulisic). Contro le “piccole”, invece, il Diavolo ha smarrito qualche punto di troppo, come segnalano i 4 pareggi nelle ultime 6 giornate.

Per Allegri sarà il nono derby da allenatore del Milan: dopo tre vittorie iniziali, il tecnico ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio. Il tecnico livornese, tra l’altro, non perde un derby dall’aprile del 2015, quando sedeva sulla panchina della Juventus. Proprio alla guida dei bianconeri, Allegri ha fatto registrare un record di 13 vittorie in 18 derby disputati contro il Torino.

