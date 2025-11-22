Tensione in campo durante il derby vinto dal Marsiglia di De Zerbi contro il Nizza, in Ligue 1: dopo il gol di Greenwood scoppia una rissa in campo. L’ex United intanto è capocannoniere in Francia

L’anticipo di Ligue 1 tra Nizza e Marsiglia è stato segnato da momenti di forte tensione, degenerati in una rissa scoppiata subito dopo il primo dei due gol realizzati da Mason Greenwood, ora nuovo capocannoniere del campionato francese. La sfida dell’Allianz Riviera, poi vinta 5-1 dall’OM, è stata caratterizzata da un clima sempre più incandescente man mano che la squadra di Roberto De Zerbi prendeva il largo nel punteggio. Dopo la rete dell’ex United infatti è scoppiata una rissa in mezzo al campo.

Greenwood segna e scoppia la rissa in Nizza-Marsiglia

Il Marsiglia era passato in vantaggio già all’11’ con l’ex Arsenal e Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang, prima che Greenwood trovasse la rete del raddoppio con un tiro deviato che ha tratto in inganno il portiere del Nizza, Yehvann Diouf. La decisione dei giocatori marsigliesi di festeggiare sotto la curva degli ultras di casa ha contribuito ad accendere ulteriormente gli animi sugli spalti e in campo.

Durante l’esultanza, il difensore dell’OM Emerson Palmieri sarebbe stato colpito da un accendino lanciato da un tifoso del Nizza. L’arbitro Jeremie Pignard ha immediatamente raccolto l’oggetto e lo ha consegnato al delegato di gara, chiedendo alle due squadre di radunarsi a bordo campo per riportare la calma. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: una lite tra il portiere del Marsiglia Geronimo Rulli e il difensore del Nizza Ali Al-Abdi è sfociata in una rissa che ha coinvolto diversi giocatori, costringendo a interrompere il match per circa tre minuti. Entrambi i protagonisti dello scontro sono stati ammoniti.

Rissa Nizza-Marsiglia, i motivi della tensione

La tensione era nata anche dal malcontento dei giocatori del Nizza, convinti che nell’azione del gol di Greenwood ci fosse un fallo di Aubameyang ai danni di Juma Bah. Dopo un controllo al VAR, però, la rete è stata convalidata senza esitazioni.

Una volta ristabilito l’ordine, il Marsiglia ha dominato il resto della partita. Greenwood ha trovato la doppietta personale al 53’, seguito dai gol di Timothy Weah e Igor Paixao, che hanno completato la pesante vittoria degli ospiti. Con questo risultato, la squadra di De Zerbi è salita momentaneamente in testa alla classifica, in attesa dell’incontro del PSG.

Per Greenwood, i due gol significano anche il sorpasso su Joaquin Panichelli dello Strasburgo in cima alla classifica marcatori della Ligue 1. L’attaccante inglese, arrivato a Marsiglia dopo un prestito al Getafe e la fine della sua esperienza al Manchester United, sta vivendo una fase di rilancio professionale e umano, con 10 gol in 13 partite di campionato in questa stagione.