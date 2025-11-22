Tutto è – quasi – pronto per il derby di Milano. Domani alle 20.45 Inter e Milan si sfideranno allo stadio San Siro. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigila del big match

Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica alle 20.45 Inter e Milan si sfideranno nel derby allo stadio San Siro. Una sfida che può già dire molto sulle reali intenzioni delle due compagini in vista della lotta Scudetto ed in generale per le ambizioni di alta classifica. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Dopo le sconfitte negli altri scontri diretti giocati contro Juventus e Napoli, l’allenatore sa di giocarsi già molto per le convinzioni della sua squadra.

Inter, Chivu: “Milan letale, nessuna favorita”

“Non esistono favorite. È una partita come le altre, so quello che rappresentano, come si vivono le sere prima e il giorno stesso che diventa più lungo. Bisogna essere spensierati”, le parole di Cristian Chivu nella conferenza della vigilia del derby.

Chivu non si fida dei rossoneri: “I giocatori del Milan sono letali nello spazio e nello stretto ma non dobbiamo stravolgerci”. Di fronte il rivale Max Allegri: “Avere un piano di gioco è semplice, le idee sono quelle. Sappiamo tutti quello che sta facendo Max. Max è un vincente, ha vinto tutto. Se non sbaglio è il più vincente d’Italia. E’ un motivatore, sa fare cose semplici, pragmatiche ma sa fare anche altro. E si basa sempre sulla qualità del suo gruppo. Vedo un Milan diverso da quando c’è Allegri. Ci aspettiamo anche qualcosa di diverso, non puoi mai pensare ad una cosa senza pensare alla seconda o terza mossa dell’avversario. Bisogna essere preparati e molto attenti e disponibili a fare qualcosina in più, soprattutto dal punto di vista mentale. Bisogna accettare di soffrire e saper essere dominanti senza perdere l’equilibrio e le misure. Bisogna anche saper sporcare qualche giocata, fare qualche fallo in più, aggiungere qualcosa al tuo piano gioco

Inter, le parole di Chivu in conferenza sul derby

Parlando dei suoi, esalta Lautaro Martinez: “Lautaro quando si arriva nell’area avversaria ha quell’esperienza e quella cazzimma di sapere dove mettersi e come mettersi”. Sulla scelta di dare libertà ai suoi giocatori: “Il ritiro non mi garantisce la vittoria. È una scelta mia, ho preferito dare tempo con le famiglie. A me basta dalla mattina alla sera quando poi si gioca. Non vuol dire che abbia ragione io o chi lo fa. La mia coscienza è a posto così”. Sullo stop di Dumfries: “Dumfries ha avuto problemi anche in nazionale, e al ritorno abbiamo scoperto questo problema alla caviglia”.

Spazio a una battuta sulle statistiche recenti: “I 5 derby non vinti? Non vado ad aprire certe ferite, sarei non voglio dire che cosa. A me interessa quello che siamo oggi. Il calcio è bastardo perché cambia da una partita all’altra, devo pensare una partita alla volta, perché se guardo troppo in là perdo energie, se perdo energie mi intristisco e i miei ragazzi lo percepiscono quando sono triste”.